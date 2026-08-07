Mercado interno, clave para el crecimiento sostenible de la industria maderera vietnamita

Hanoi (VNA) - El fortalecimiento del mercado interno será clave para impulsar el crecimiento sostenible de la industria maderera vietnamita y reducir su dependencia de las exportaciones, afirmaron especialistas del sector.



Durante el seminario virtual "Posicionar el mercado interno: motor del crecimiento futuro de la industria maderera de Vietnam", los participantes señalaron que, aunque el país exportó en 2025 madera y productos derivados por unos 17 mil 300 millones de dólares a más de 160 países y territorios, el mercado doméstico aún dispone de un amplio margen de expansión.



Con un gasto promedio cercano a 50 dólares por persona al año, su valor se estima en unos cinco mil millones de dólares y podría superar los 7,3 mil millones en 2030 si mantiene un crecimiento anual de entre el 7% y el 9%. A ello se suman oportunidades vinculadas a las compras públicas sostenibles, los programas de vivienda social y el desarrollo de la biomasa energética.



No obstante, la Asociación de Madera y Productos Forestales de Vietnam (Viforest) advirtió que el principal obstáculo no radica en el tamaño del mercado, sino en la falta de una infraestructura adecuada. La ausencia de normas técnicas unificadas, bases de datos integradas y mecanismos eficaces de certificación y trazabilidad dificulta la identificación de productos legales y de calidad y reduce los incentivos para la inversión empresarial.



Ante esta situación, los expertos propusieron acelerar la creación de un sistema de estándares técnicos, bases de datos y mecanismos de supervisión del mercado, además de reforzar las compras públicas sostenibles mediante la priorización de productos madereros legales y con bajas emisiones.



También recomendaron a las empresas fortalecer sus marcas, ampliar las redes de distribución, impulsar la transformación digital, estrechar la vinculación con las zonas proveedoras de materias primas y desarrollar segmentos de mayor valor agregado, como el diseño, la instalación y los servicios posventa.



Los especialistas coincidieron en que el objetivo no es solo elevar el valor del mercado interno hasta entre siete mil y ocho mil millones de dólares en 2030, sino también consolidar un ecosistema de consumo de madera legal, transparente y de alto valor agregado que fortalezca la competitividad de la industria y reduzca su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del comercio internacional./.

Nguyễn Đoan Trang