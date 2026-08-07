Vietnam necesita 700 mil millones de dólares para crecimiento verde

Hanoi (VNA) - Vietnam necesitará una cifra estimada de 700 mil millones de dólares para alcanzar sus objetivos de crecimiento verde y emisiones netas cero para 2050; sin embargo, las deficiencias en la infraestructura del mercado, los estándares de transparencia y los mecanismos de reparto de riesgos impiden que sus proyectos verdes se conviertan en el tipo de oportunidades imperdibles que buscan los inversores globales.



Esta advertencia se planteó durante la Conferencia de Finanzas Verdes de Vietnam 2026, celebrada la víspera en Ciudad Ho Chi Minh bajo el lema “Donde el capital verde se encuentra con las oportunidades”. El evento fue organizado por la Junta Ejecutiva del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC), Nam A Bank, FiinGroup y la oficina en Vietnam del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI).



Crece la demanda de capital, pero el atractivo de los proyectos se queda atrás



El Ministerio de Finanzas estima que las necesidades de inversión a largo plazo de Vietnam para el crecimiento verde y el desarrollo sostenible hasta 2050 oscilan entre los 670 y 700 mil millones de dólares. De esta cifra, aproximadamente 368 mil millones de dólares, o sea cerca de 30 mil millones anuales, se destinarán exclusivamente a la adaptación al cambio climático.



Esta cifra supera con creces la capacidad del presupuesto estatal y de la banca tradicional, por lo que la inversión privada e internacional resulta indispensable si Vietnam aspira a cumplir sus objetivos de transición verde.



Paul Xavier, de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, señaló que los inversores extranjeros siguen buscando activamente oportunidades verdes. Su principal interrogante no es qué país presenta el mayor déficit de financiación, sino qué mercados están preparados para ofrecer proyectos lo suficientemente atractivos como para justificar la inversión de capital.



Nguyen Quang Thuan, presidente ejecutivo de FiinGroup y FiinRatings, afirmó que el verdadero cuello de botella no es la falta de fondos disponibles, sino la calidad de los propios proyectos.



Muchos proyectos nacionales simplemente no están diseñados ni estructurados para satisfacer las expectativas de los inversores extranjeros. Antes de obtener la etiqueta de “verde”, explicó, un proyecto debe demostrar que tiene sentido económico, que es financieramente sólido y que puede generar flujos de caja constantes.



Añadió que la solidez financiera del propio inversor constituye otro criterio clave de selección para los fondos internacionales. Vietnam también carece de los instrumentos financieros necesarios, como bonos de infraestructura y de proyectos, así como otros vehículos de inversión a largo plazo, para transformar proyectos viables en activos que los inversores puedan adquirir realmente.



Las finanzas verdes serán el eje de la estrategia del VIFC



El profesor asociado y doctor Nguyen Huu Huan, vicepresidente de la Junta Directiva del VIFC-HCMC, afirmó que el VIFC se centrará en construir la infraestructura de mercado necesaria para cerrar la brecha entre los grandes compromisos de inversión y los proyectos viables y financiables.



Señaló que el VIFC planea abrir una ventanilla única dedicada a proyectos y actividades de finanzas verdes. Más allá de simplemente conectar a inversores con empresas, la plataforma estandarizará todo el proceso de desarrollo de proyectos, desde el establecimiento de normas y requisitos de divulgación hasta la captación y asignación de capital.



Si bien muchos centros financieros mundiales ya cuentan con ecosistemas de finanzas verdes plenamente desarrollados, a Vietnam aún le faltan varios elementos clave, como carteras de proyectos verdes estandarizados, mecanismos para convertir proyectos en activos invertibles, soluciones de financiación para la adaptación y una mayor liquidez del mercado.



Por ello, una prioridad fundamental del VIFC es crear una cartera de proyectos verdes estandarizados a nivel mundial que cuenten con flujos de caja transparentes, estructuras financieras sólidas, mecanismos adecuados de colaboración público-privada y una cobertura de seguro completa. Al mismo tiempo, el centro impulsará productos de financiación de la transición y de adaptación, fomentando el reparto de riesgos y reduciendo el coste del capital para las empresas.



Otra prioridad es la infraestructura de mercado, que abarca desde sistemas de datos, medición, notificación y verificación (MRV) hasta plataformas y herramientas digitales que ayuden a las empresas a preparar sus proyectos para cumplir con las normas internacionales. Cabe destacar que para finales de 2026 se espera contar con el "Green Rulebook" (Manual de Normas Verdes) del VIFC, un marco integral de finanzas verdes, el cual sentará las bases jurídicas para los mercados de financiación verde y de transición en Vietnam.



Asimismo, el modelo de financiación de cadenas de suministro verdes, desarrollado conjuntamente por Nam A Bank, FiinGroup, la IFC y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), se integrará en el ecosistema del VIFC como una iniciativa emblemática de finanzas verdes.



Según Vo Hoang Hai, subdirector ejecutivo de Nam A Bank, el modelo se dirige a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan alrededor del 98% de las empresas vietnamitas pero que a menudo tienen dificultades para acceder al crédito por falta de garantías, datos sólidos o la documentación exigida por las organizaciones financieras internacionales.



En lugar de depender de las garantías, el modelo utiliza los datos de las transacciones y los flujos de caja de la cadena de suministro como base para tomar decisiones de concesión de crédito. La digitalización de toda la cadena de valor también permite a las empresas realizar un seguimiento de su huella de carbono, fomenta la transparencia y amplía el acceso a la financiación verde.



Más allá de su aplicación en Vietnam, se espera que el modelo se extienda por todo el Sudeste Asiático, allanando el camino para una nueva ola de productos financieros, incluida la financiación azul, la financiación para la adaptación y los fondos destinados a proyectos que hagan más resilientes a las ciudades./.

VNA