Nuevo programa de acción refuerza la adaptación climática en Vietnam

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam adoptó un Programa de Acción para implementar la Conclusión N.º 75-KL/TW del Comité Central del Partido Comunista del XIV mandato sobre la protección medioambiental y la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva etapa.



Según la Reolución No. 208/NQ-CP del Gabinete, el Programa busca concretar de manera cabal y oportuna las directrices, objetivos, tareas y soluciones establecidas en la Conclusión N.º 75-KL/TW y en el Programa de Acción N.º 31-CTr/TW, promoviendo un cambio sustancial en la gobernanza ambiental, la adaptación al cambio climático y el desarrollo de la economía verde, circular y baja en carbono.



Asimismo, constituye una base para que los ministerios, organismos y administraciones locales elaboren planes de implementación coordinados y eficaces, bajo el principio de definir con claridad las tareas, las entidades responsables, los plazos, los resultados esperados y los recursos necesarios.



En ese sentido, la iniciativa se articula en nueve grupos de soluciones para el período 2026-2030, con visión hacia 2045: fortalecer la divulgación y la concienciación pública; perfeccionar el marco institucional, políticas y leyes; movilizar, distribuir y utilizar de forma eficiente los recursos; resolver los problemas ambientales más urgentes; conservar la naturaleza y la biodiversidad; impulsar la adaptación al cambio climático; acelerar la transición verde y el desarrollo de una economía circular y baja en carbono; promover la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la formación de recursos humanos; y reforzar la cooperación y la integración internacional.



Entre las principales prioridades figura el control de la contaminación ambiental, con especial atención a la calidad del aire en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y otras grandes áreas urbanas.



Las autoridades de Ca Mau utilizan drones con imágenes térmicas para apoyar a las fuerzas de prevención y vigilancia de incendios forestales. (Foto: VNA)

El Programa también prevé mejorar el tratamiento de la contaminación hídrica en cuencas fluviales, canales, lagos y tramos prioritarios de ríos, acelerar las inversiones en sistemas de recogida y manejo de aguas residuales domésticas en zonas urbanas, parques industriales y aldeas artesanales, así como controlar el volumen total de vertidos contaminantes en áreas ambientalmente sensibles.



Asimismo, contempla elevar la eficacia de la separación de residuos sólidos domésticos para impulsar la economía circular; desarrollar de manera integral los sistemas de recogida, transporte, reutilización, reciclaje y tratamiento con recuperación energética; reducir progresivamente el vertido directo de residuos; y fortalecer la responsabilidad ampliada de productores e importadores, junto con el desarrollo del mercado de materiales reciclados.



El Programa también plantea gestionar de forma proactiva los nuevos tipos de residuos derivados de la transición verde y reforzar el control sobre la importación de tecnologías y equipos obsoletos que puedan generar riesgos de contaminación.



Otra de las líneas de acción consiste en intensificar la descontaminación de aldeas artesanales, zonas de explotación y procesamiento de minerales, áreas afectadas por residuos de productos químicos y plaguicidas, así como otros focos de contaminación ambiental.



Paralelamente, prevé revisar y actualizar normas, reglamentos y parámetros técnico-económicos incorporando criterios de adaptación al cambio climático, además de fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas implementadas.



El Programa también prioriza el desarrollo de infraestructuras resilientes frente a tormentas, inundaciones, sequías, intrusión salina y el aumento del nivel del mar, así como la construcción de urbes adaptadas al cambio climático.



Igualmente, impulsa modelos de agricultura inteligente y de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, refuerza las capacidades de prevención y respuesta ante desastres naturales, promueve soluciones de adaptación específicas para cada región y fomenta la reorganización de los asentamientos humanos mediante la reubicación de comunidades situadas en zonas de alto riesgo, garantizando al mismo tiempo medios de vida sostenibles y mejores servicios de salud para la población./.