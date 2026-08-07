Experta canadiense destaca política exterior de Vietnam

Ottawa (VNA) - La política exterior de independencia y autodeterminación de Vietnam ha fortalecido su prestigio internacional y creado nuevas oportunidades para ampliar la cooperación con Canadá, afirmó Vina Nadjibulla, cofundadora y directora ejecutiva del Centro de Estudios sobre Gobernanza Estratégica (CSS).



En declaraciones a corrresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Ottawa con motivo de la 33.ª Conferencia Diplomática, la especialista señaló que la estrategia diplomática vietnamita ha permitido al país desarrollar relaciones constructivas con las principales potencias sin comprometer su autonomía ni sus intereses nacionales, una fórmula que adquiere especial relevancia en un escenario internacional marcado por la creciente competencia geopolítica y la fragmentación de la economía mundial.



Nadjibulla subrayó que la experiencia de Vietnam trasciende el ámbito regional y ofrece valiosas enseñanzas para otros países que buscan preservar una política exterior independiente frente a las crecientes presiones estratégicas.



Al referirse a los vínculos bilaterales, destacó que Vietnam ocupa un lugar central en la estrategia canadiense hacia la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el Indo-Pacífico. Además de ser el principal socio comercial de Canadá dentro del bloque, el país asiático se consolida como un mercado dinámico y un socio clave para la diversificación de las cadenas de suministro.



La experta consideró que el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) constituye una herramienta fundamental para profundizar la cooperación económica y señaló que la presidencia vietnamita del mecanismo en 2026, junto con las negociaciones de un tratado de libre comercio entre Canadá y la ASEAN, abrirá nuevas oportunidades para ampliar el comercio y la colaboración institucional.



Asimismo, abogó por una agenda económica más ambiciosa centrada en la resiliencia de las cadenas de suministro y la seguridad económica, con especial atención a sectores como la agricultura, las energías limpias, los minerales estratégicos, la manufactura avanzada, la tecnología digital y la infraestructura.



También destacó la importancia de facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso a los beneficios de los acuerdos comerciales mediante la reducción de barreras regulatorias, logísticas y de información.



En el plano diplomático, afirmó que Vietnam y Canadá comparten objetivos en materia de estabilidad regional, promoción del comercio abierto y defensa del derecho internacional, lo que ofrece una base sólida para fortalecer la coordinación en el marco de la ASEAN, el CPTPP y otros mecanismos multilaterales.



A su juicio, las condiciones para profundizar la asociación bilateral ya están dadas. El siguiente paso será reforzar la voluntad política, consolidar los mecanismos institucionales y concentrar la cooperación en proyectos concretos que generen beneficios mutuos./.

VNA