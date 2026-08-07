Visita de Estado a Australia del máximo dirigente vietnamita marca una nueva etapa en Asociación Estratégica Integral

Hanoi (VNA) - La visita de Estado a Australia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, cobra especial relevancia al producirse en un momento en que la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones entra en una nueva fase de desarrollo, con amplias oportunidades para profundizar la cooperación.



Se trata de la primera visita de Estado de un presidente vietnamita a Australia, un hito que va más allá del simbolismo. El viaje contribuirá a materializar importantes compromisos políticos, reforzar la confianza estratégica mutua y generar un nuevo impulso para las relaciones bilaterales en un contexto regional e internacional marcado por la incertidumbre.



Profunda confianza estratégica y una visión compartida de futuro



En un comunicado de la Oficina del Primer Ministro australiano, el premier Anthony Albanese expresó su satisfacción por recibir al secretario general del Partido y presidente de la nación, To Lam, y destacó su interés en abordar nuevas iniciativas para fortalecer la cooperación bilateral.



Subrayó que la relación entre Vietnam y Australia se sustenta en una sólida confianza estratégica, intereses comunes y una visión compartida para el futuro de la región. Asimismo, resaltó el papel de la comunidad de alrededor de 350 mil australianos de origen vietnamita como un valioso puente que une a ambas naciones.



En anteriores conversaciones telefónicas e intercambios de alto nivel, el premier Anthony Albanese ha reiterado que la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de Australia están estrechamente vinculadas al Sudeste Asiático, donde Vietnam ocupa un lugar destacado entre sus socios más importantes.



A su vez, la embajadora de Australia en Vietnam, Gillian Bird, calificó la visita como oportuna y afirmó que refleja la determinación de ambos países de hacer realidad los objetivos de la Asociación Estratégica Integral. Según señaló, la cooperación continúa ampliándose en ámbitos como el comercio, la inversión, la defensa, la seguridad, la educación, la transformación digital y la transición energética.



Por su parte, el embajador de Hanoi en Canberra, Pham Hung Tam, destacó el carácter histórico de la visita desde el punto de vista político y diplomático, al considerar que abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales y contribuirá a implementar de manera más eficaz la política de fortalecimiento de los vínculos con los socios estratégicos integrales.



Logros concretos



A más de dos años de la elevación de las relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral, la cooperación entre ambos países ha registrado avances significativos. El Programa de Acción para el período 2024-2027 ya ha ejecutado cerca del 96% de las iniciativas previstas.



La economía, el comercio y la inversión continúan siendo los pilares de la relación bilateral. Australia es actualmente el séptimo socio comercial más importante de Vietnam. Durante el primer semestre de 2026, el intercambio comercial alcanzó los ocho mil 100 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento cercano al 22% respecto al mismo período del año anterior. Las exportaciones vietnamitas hacia Australia sumaron tres mil 800 millones de dólares, con un crecimiento superior al 25%.



Australia también mantiene su posición como uno de los principales socios de Vietnam en comercio, turismo y asistencia oficial para el desarrollo (AOD), con un compromiso de 98,3 millones de dólares australianos en subvenciones para el ejercicio fiscal 2026-2027.



La cooperación en defensa y seguridad continúa fortaleciéndose sobre la base de la confianza y el respeto mutuos. Al mismo tiempo, la ciencia, la tecnología y la educación se consolidan como nuevos motores del desarrollo. Ambos países han impulsado con éxito el programa Aus4Innovation y establecido el Centro Tecnológico Estratégico Vietnam-Australia para investigar áreas como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, las tecnologías 5G y 6G, además de fomentar la innovación. La educación sigue ocupando un lugar prioritario, con cerca de 25 mil estudiantes vietnamitas cursando estudios en Australia.



El intercambio pueblo a pueblo y la cooperación entre las localidades también continúan fortaleciéndose. Actualmente existen 15 pares de ciudades hermanadas, una cooperación que contribuye a ampliar los intercambios culturales y económicos, así como a estrechar aún más los vínculos entre ambas naciones.

Se inaugura oficialmente el Centro de Tecnologías Estratégicas Australia-Vietnam (AVSTC) en el Instituto de Tecnología de Correos y Telecomunicaciones de Hanoi. (Foto: VNA)

Áreas estratégicas de avance



Sobre la base de los logros alcanzados, se espera que la visita impulse avances en tres ámbitos prioritarios: la transformación digital, la ciencia y la tecnología, junto con la economía digital; el desarrollo de cadenas de suministro sostenibles; y el fortalecimiento de la cooperación en comercio, inversión, educación y salud. Ambas partes también aspiran a duplicar el volumen de inversión bilateral en el futuro próximo.



Además de los avances económicos, la cooperación en la formación y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados seguirá siendo una prioridad. Australia ha reafirmado su disposición a continuar compartiendo conocimientos y experiencias, especialmente en ciencia y tecnología, inteligencia artificial (IA) y capacitación de funcionarios y empleados públicos vietnamitas, contribuyendo así a consolidar las bases del desarrollo sostenible de Vietnam en esta nueva etapa.



Una visión que trasciende el ámbito bilateral



La visita reviste importancia no solo para las relaciones entre Vietnam y Australia, sino también para fortalecer la coordinación entre ambos países en foros multilaterales como las Naciones Unidas, la ASEAN y los mecanismos de cooperación subregional del Mekong. Asimismo, permitirá avanzar en la preparación del Año APEC 2027, cuya organización estará a cargo de Vietnam.



Ambos países mantienen un firme compromiso con el fortalecimiento del papel central de la ASEAN en la arquitectura regional y con la promoción del multilateralismo y de un orden internacional justo, basado en los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.



En este contexto, la diputada australiana y ministra de Desarrollo Internacional, Pequeñas Empresas y Asuntos Multiculturales, Anne Aly, afirmó durante su visita a Vietnam en julio de 2026 que la cooperación entre ambos países no solo beneficia a sus pueblos, sino que también contribuye al fortalecimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en toda la región.



En la misma línea, el profesor Carl Thayer, especialista en Vietnam y el Sudeste Asiático de la Universidad de Nueva Gales del Sur, considera que, independientemente de los cambios que puedan producirse en la política australiana tras las elecciones, los sólidos cimientos de la relación bilateral permanecerán intactos.



A su juicio, Vietnam y Australia seguirán colaborando a largo plazo para promover la paz y la estabilidad en el Sudeste Asiático, respaldar el papel central de la ASEAN y garantizar que todas las actividades en el Mar del Este se desarrollen de conformidad con el derecho internacional, especialmente con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.



Respaldada por una sólida confianza política, la complementariedad de ambas economías y los estrechos lazos entre sus pueblos, la visita de Estado de To Lam está llamada a abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales, impulsando la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia hacia un nivel de cooperación más profundo, eficaz y sostenible./.

