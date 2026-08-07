Vietnam reafirma su compromiso con una ASEAN resiliente, dinámica y centrada en las personas

Hanoi (VNA) - Vietnam reafirma su compromiso como miembro activo y responsable de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), contribuyendo a fortalecer la resiliencia, la cohesión y la capacidad de la agrupación para responder a los desafíos de una nueva etapa de desarrollo.



La ASEAN, fundada el 8 de agosto de 1967, cuenta actualmente con 11 miembros y, tras casi seis décadas de evolución, se ha consolidado como un modelo de cooperación e integración regional. La agrupación desempeña además un papel central en diversos mecanismos regionales, como el Foro Regional de la ASEAN (ARF), la Cumbre de Asia Oriental (EAS) y la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM) y su versión ampliada (ADMM+).



Desde 2009, la construcción de la Comunidad de la ASEAN se ha desarrollado sobre tres pilares: Política-Seguridad, Economía y Sociedad-Cultura. La Comunidad fue establecida oficialmente en 2015 y, una década después, la ASEAN se ha convertido en la quinta economía mundial, con un Producto Interno Bruto (PIB) de 4,16 billones de dólares en 2025.



El bloque también ha ampliado su red de acuerdos comerciales y puesto en marcha la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), al tiempo que promueve nuevos motores de crecimiento como la economía digital, la transición verde y la economía azul.



En 2025, los líderes de la región adoptaron la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045 y cuatro planes estratégicos en los ámbitos político-securitario, económico, sociocultural y de conectividad. El objetivo es construir una ASEAN resiliente, creativa, dinámica y centrada en las personas, reforzando la solidaridad, la integración y la capacidad de respuesta ante los nuevos desafíos.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung (centro), posa para una foto grupal con sus homólogos de Laos, Sonexay Siphandone; de Camboya, Hun Manet; de Tailandia, Anutin Charnvirakul; y de Timor Oriental, Kay Rala Xanana Gusmão; así como el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn. (Foto: VNA)



Vietnam, un miembro activo y responsable

Vietnam ingresó en la ASEAN el 28 de julio de 1995 y desde entonces ha situado a la agrupación entre las prioridades de su política exterior. Durante sus 31 años de participación, el país ha contribuido activamente al fortalecimiento de los tres pilares de la Comunidad y a la construcción de un entorno regional de paz, estabilidad y cooperación.



Su adhesión también constituyó un hito para la propia ASEAN, al acercarla al objetivo de reunir a todos los países del Sudeste Asiático bajo una aspiración común de paz, prosperidad, solidaridad y entendimiento mutuo.



En paralelo, Vietnam ha profundizado sus relaciones bilaterales con los demás miembros, elevando sus vínculos con Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia al nivel de Asociación Estratégica Integral.



El país es considerado actualmente uno de los miembros más activos de la ASEAN y participa en los esfuerzos para preservar la paz y la estabilidad regionales, fortalecer los vínculos con los socios externos y aprovechar la integración económica para impulsar el comercio, la inversión y el desarrollo.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung (quinto, desde la izquierda), se une a otros líderes en la ceremonia de apertura de la 48.ª Cumbre de la ASEAN. (Foto: VNA)



Vietnam también ha asumido con éxito diversas responsabilidades dentro de la agrupación. Como anfitrión de la 6.ª Cumbre de la ASEAN, en 1998, impulsó la adopción del Plan de Acción de Hanoi, que contribuyó a mantener el proceso de cooperación regional tras la crisis financiera asiática de 1997.



Durante su Presidencia de la ASEAN en 2020, Vietnam promovió iniciativas destinadas a hacer frente a la pandemia de la COVID-19, entre ellas el Fondo de Respuesta al COVID-19, la Reserva Regional de Suministros Médicos para Emergencias, el Marco Integral de Recuperación de la ASEAN y el Centro de Emergencias de Salud Pública y Enfermedades Emergentes (AC-PHEED).



Asimismo, Vietnam ha participado en la definición de importantes orientaciones estratégicas de la agrupación, desde la consolidación de la ASEAN-10 y la Visión de la ASEAN 2020 hasta la Carta de la ASEAN, la Visión de la Comunidad 2025 y la Visión 2045. Actualmente, trabaja con los demás miembros para convertir esta última en programas y acciones concretas.



Otro aporte destacado es el Foro del Futuro de la ASEAN, iniciativa vietnamita concebida como espacio complementario a los mecanismos oficiales para intercambiar ideas y propuestas sobre el futuro de la cooperación regional. Tras tres ediciones en Hanoi, el foro se ha consolidado como una plataforma para fortalecer la colaboración y ampliar los vínculos de la ASEAN con sus socios.



Además de promover la conectividad dentro de la región, Vietnam desempeña un papel de puente entre la ASEAN y sus socios externos. Ha coordinado las relaciones del bloque con China, la Unión Europea, India, Japón y Corea del Sur, y actualmente coordina los vínculos con el Reino Unido y Nueva Zelanda para el período 2024-2027, contribuyendo a movilizar el apoyo internacional para materializar la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045./.