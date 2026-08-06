Exportaciones de arroz de Tailandia caen cerca de un 19% en el primer semestre de 2026

Bangkok (VNA) - Tailandia exportó 3,28 millones de toneladas de arroz durante el primer semestre de 2026, lo que representa una caída interanual del 18,81%, según el Departamento de Comercio Exterior (DFT) del país.



El valor de las exportaciones también descendió un 20,51%, hasta situarse en 1.910 millones de dólares.



La directora general del DFT, Arada Fuangthong, atribuyó este descenso a la abundante oferta mundial de arroz, que ha intensificado la competencia en los precios. Además, los conflictos en Oriente Medio interrumpieron desde marzo las exportaciones tailandesas de arroz hacia Irak, uno de sus principales mercados.



No obstante, el departamento considera que las perspectivas para las exportaciones de arroz siguen siendo favorables. Según el DFT, el riesgo de sequía asociado al fenómeno de El Niño podría llevar a numerosos países a aumentar sus importaciones para garantizar la seguridad alimentaria.



El organismo identificó varios mercados con potencial de crecimiento, entre ellos Malasia, Filipinas, Sudáfrica, la República Democrática del Congo y Mozambique, que han incrementado sus compras de arroz tailandés en comparación con el mismo período del año pasado.



Con el objetivo de alcanzar la meta de siete millones de toneladas exportadas en 2026, el DFT acelerará las negociaciones sobre contratos de venta de arroz entre gobiernos (G2G) con la empresa China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO).

Asimismo, enviará delegaciones de los sectores público y privado a Filipinas y Malasia para promover las exportaciones de arroz tailandés./.