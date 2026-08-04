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Indonesia y Tailandia profundizan cooperación en defensa, economía y seguridad

Indonesia y Tailandia aprobaron una hoja de ruta 2026-2030 para reforzar la cooperación en defensa, comercio, energía, seguridad alimentaria y tecnología digital.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto (derecha), y el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, se reúnen en Yakarta el 3 de agosto. (Foto: VNA)
El presidente indonesio, Prabowo Subianto (derecha), y el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, se reúnen en Yakarta el 3 de agosto. (Foto: VNA)


Yakarta (VNA) – El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, analizaron medidas para fortalecer la cooperación bilateral en defensa, seguridad, comercio, inversión, seguridad alimentaria, energía y tecnología digital, en el marco de los esfuerzos de ambos países por profundizar su asociación estratégica.

Durante las conversaciones celebradas la víspera en el Palacio Merdeka, en Yakarta, Prabowo Subianto subrayó que la cooperación entre Indonesia y Tailandia debe orientarse al futuro, generar beneficios tangibles para sus pueblos y contribuir a una ASEAN más fuerte y estable frente a las incertidumbres mundiales.

En el ámbito de la defensa y la seguridad, expresó su respaldo a incrementar la frecuencia y la escala de los ejercicios militares conjuntos entre las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia (TNI) y las Fuerzas Armadas Reales de Tailandia. Asimismo, propuso ampliar los programas de intercambio de oficiales en materia de educación y formación.

Ambos dirigentes acordaron ampliar aún más la cooperación económica, especialmente en comercio, inversión, seguridad alimentaria y seguridad energética, al tiempo que impulsarán la colaboración en tecnología digital, conectividad e intercambios entre los pueblos.

Uno de los principales resultados del encuentro fue la adopción oficial de la Hoja de Ruta de la Asociación Estratégica 2026–2030, que orientará la cooperación bilateral durante los próximos cinco años. El documento se estructura en tres pilares principales: cooperación en seguridad, desarrollo económico y cooperación sociocultural.

Antes de las conversaciones oficiales, los dos líderes mantuvieron una reunión privada y posteriormente presenciaron el intercambio de varios documentos de cooperación, antes de emitir una declaración conjunta.

Según la agencia de noticias indonesia ANTARA, la visita, que se desarrolla del 3 al 4 de agosto, constituye el primer viaje de Anutin a Yakarta desde que asumió el cargo como el 32.º primer ministro de Tailandia en septiembre de 2025, así como la primera visita oficial a Indonesia de un primer ministro tailandés en ejercicio en los últimos 15 años./.

VNA
#asociación estratégica #ASEAN #Tailandia #Indonsia
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