Incendio en un ferry en Indonesia deja varios muertos y desaparecidos

Yakarta (VNA)- Las autoridades de Indonesia informaron hoy que al menos cinco personas murieron y otras 41 continúan desaparecidas después de que un ferry con 271 personas a bordo se incendiara en el mar de Java, frente a la provincia de Java Oriental.

Según la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas), el capitán del barco emitió una señal de alerta de incendio cuando el ferry se encontraba en ruta desde la ciudad de Surabaya (Java Oriental) hacia Makassar (Sulawesi Meridional).

En el momento del accidente, la embarcación se encontraba a unos 19 millas náuticas (35,2 kilómetros) al norte de la isla de Sapudi y estaba prácticamente completamente cubierta por las llamas, mientras muchos pasajeros aún permanecían en la cubierta y en la zona de proa del ferry.

Algunas embarcaciones que operaban cerca del lugar del siniestro lograron rescatar a decenas de pasajeros que se lanzaron al mar para escapar del incendio.

Las autoridades desplegaron barcos de rescate, equipos de búsqueda y salvamento, así como numerosas lanchas inflables para acudir al lugar del accidente. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan, mientras se investiga la causa del incendio./.

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