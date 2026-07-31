Medios japoneses destacan acto heroico de cinco trabajadores vietnamitas

Hanoi (VNA) - Diversos medios de comunicación de Japón difundieron ampliamente el acto de valentía de cinco trabajadores vietnamitas que rescataron a una mujer de 90 años de una vivienda derrumbada tras el terremoto ocurrido en la prefectura de Kumamoto, al tiempo que elogiaron el espíritu solidario de la comunidad vietnamita en ese país.



El diario digital HuffPost Japan publicó un artículo titulado “Cinco vietnamitas rescatan a una anciana de 90 años durante el terremoto de Kumamoto”, acompañado de un video del operativo de rescate.



De acuerdo con la publicación, tras descubrir que la vivienda de la nonagenaria, quien vivía sola, se había derrumbado, los cinco trabajadores vietnamitas acudieron de inmediato al lugar. Le Huy Tuan, uno de los integrantes del grupo, relató que al llegar escucharon los gritos de auxilio provenientes de entre los escombros. La víctima había quedado atrapada en un pequeño espacio bajo una pared y una puerta colapsadas, pero seguía con vida.



HuffPost Japan informó que los trabajadores vietnamitas colaboraron con residentes locales para retirar los escombros utilizando sus propias manos y las herramientas disponibles, logrando poner a salvo a la mujer mientras continuaban registrándose réplicas del sismo.



El medio citó declaraciones de Le Huy Tuan a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA): “En ese momento, nadie pensó en el peligro para sí mismo; solo nos preocupaba la seguridad de la anciana”.



Por su parte, la cadena TBS, bajo el título “Terremoto de Kumamoto: Cinco trabajadores vietnamitas rescatan a una nonagenaria de una vivienda derrumbada”, informó que el grupo, residente en la ciudad de Yatsushiro, colaboró con la población local para rescatar con éxito a la víctima.



Entretanto, NHK presentó la historia en el programa Catch! Sekai no Top News, emitido el 30 de julio. La cadena utilizó imágenes de un reportaje del canal televisivo vietnamita VTV24 e informó sobre el rescate de la anciana. Posteriormente, el video fue publicado en la cuenta oficial de NHK World en la red social X, donde recibió numerosos comentarios de agradecimiento por la acción de los trabajadores vietnamitas.



Corresponsales de la VNA en Japón reportaron además que periodistas de la televisión japonesa se pusieron en contacto para conocer más detalles del suceso y expresar su reconocimiento por el acto de valentía de los cinco trabajadores vietnamitas.



La amplia cobertura de este hecho por parte de importantes medios japoneses ha contribuido a proyectar una imagen positiva de la comunidad vietnamita en el país, destacando su espíritu de solidaridad, responsabilidad y disposición para apoyar a la población local en situaciones de desastre.



El rescate ocurrió tras el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura nipona de Kumamoto el 28 de julio, causando victimas mortales, heridos y graves daños en viviendas e infraestructuras. Según el último balance, hasta la mañana de hoy, permanecían abiertos cerca de 400 centros de evacuación, que acogían a más de nueve mil personas, mientras alededor de 19 mil hogares seguían sin suministro eléctrico. Los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda de personas atrapadas y la evaluación de los daños ocasionados por el sismo./.

VNA