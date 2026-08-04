Indonesia y Tailandia apuntan a 20 mil millones de USD en comercio para 2030

Yakarta (VNA) - Indonesia y Tailandia se han fijado como objetivo incrementar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares para 2030 mediante el fortalecimiento de sus alianzas estratégicas en los sectores económico, energético y agrícola.



El objetivo fue anunciado por el presidente indonesio, Prabowo Subianto, durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, en Yakarta el 3 de agosto, según informó la agencia de noticias indonesia Antara.



Anteriormente, durante sus conversaciones, ambos líderes adoptaron oficialmente la Hoja de Ruta de la Alianza Estratégica Indonesia-Tailandia 2026-2030, que proporciona un marco para ampliar el acceso a los mercados, promover la inversión bilateral y eliminar las barreras comerciales.



Como parte de esta hoja de ruta, ambos países establecerán una Comisión Comercial Conjunta, el primer mecanismo de su tipo entre ambos países, para abordar las barreras comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio.



En agricultura y seguridad alimentaria, ambos países acordaron fortalecer la cooperación en la aplicación de tecnologías agrícolas, mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro y desarrollar redes logísticas interconectadas.



Asimismo, se comprometieron a aprovechar sus fortalezas en la industria alimentaria halal para construir cadenas de valor integradas dirigidas a los mercados regionales y globales.



Además, la cooperación en seguridad energética y economía digital se identifica como áreas prioritarias de la cooperación bilateral. Se espera que la creación prevista del Foro de Energía Indonesia-Tailandia apoye la transición hacia la energía sostenible y fortalezca la resiliencia de los sistemas eléctricos regionales.



Ambas partes también buscan ampliar los marcos de transacciones en moneda local (LCT), una medida destinada a reducir la volatilidad del tipo de cambio y mejorar la eficiencia en las transacciones comerciales transfronterizas.



Anutin Charnvirakul afirmó que, con una población combinada de alrededor de 350 millones de habitantes y un vasto potencial económico, Indonesia y Tailandia tienen un amplio margen para expandir la cooperación económica. Como dos de las mayores economías del Sudeste Asiático, ambos países cuentan con fortalezas complementarias y desempeñan un papel fundamental en el avance de la integración económica de la ASEAN./.

VNA