Internacional

Indonesia diversifica las fuentes de importación de petróleo crudo

Nigeria se convirtió en el mayor proveedor de petróleo crudo de Indonesia durante el primer semestre de 2026, a medida que la economía más grande del Sudeste Asiático intensificaba sus esfuerzos por diversificar las fuentes de importación de energía, según datos de la Agencia Central de Estadística de Indonesia (BPS).

Yakarta (VNA)- Nigeria se convirtió en el mayor proveedor de petróleo crudo de Indonesia durante el primer semestre de 2026, a medida que la economía más grande del Sudeste Asiático intensificaba sus esfuerzos por diversificar las fuentes de importación de energía, según datos de la Agencia Central de Estadística de Indonesia (BPS).

El diario Jakarta Globe citó al subdirector de la BPS, Ateng Hartono, quien declaró el 3 de agosto que las importaciones de crudo desde Nigeria representaron el 24,91% del total de las importaciones de crudo de Indonesia durante dicho periodo de seis meses. Angola ocupó el segundo lugar con una cuota del 15,41%, seguida por Arabia Saudita con un 13,62%.

Los datos de la BPS mostraron que Indonesia importó 2,52 millones de toneladas de crudo en enero, cifra que cayó a 610.000 toneladas en febrero. Los envíos se recuperaron hasta alcanzar 1,56 millones de toneladas en marzo y cerca de 1,6 millones en abril, antes de descender a 710.000 toneladas en mayo. Las importaciones de crudo volvieron a aumentar en junio.

Por otra parte, el valor de las importaciones de petróleo y gas del país ascendió a 4,56 mil millones de dólares en junio, lo que supone un incremento del 105,15% respecto al año anterior. Las importaciones de combustible aumentaron un 38,71% en el primer semestre del año, manteniéndose Singapur y Malasia como los principales proveedores de combustible de Indonesia.

Indonesia ha buscado ampliar sus fuentes de suministro de crudo incrementando las compras a países cuyas rutas de transporte marítimo no atraviesan el estrecho de Ormuz. Además de aumentar las importaciones desde África, también ha comenzado a importar crudo de Rusia para reforzar sus reservas energéticas nacionales.

El ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, confirmó la semana pasada que Indonesia había recibido su primer cargamento de crudo ruso. Los medios locales informaron que el cargamento contenía alrededor de 770.000 barriles.

Bahlil señaló que esta medida refleja los esfuerzos de Indonesia por garantizar unas reservas energéticas adecuadas y reducir el riesgo de interrupciones en el suministro./.

VNA
#Indonesia #petróleo crudo
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