Tailandia recibe 18,5 millones de turistas extranjeros entre enero y julio



Bangkok (VNA) – Tailandia recibió más de 18,5 millones de turistas extranjeros en los primeros siete meses de este año, generando ingresos superiores a 896 mil millones de baht (casi 27 mil millones de dólares).



Los datos publicados el 3 de agosto por el Ministerio de Turismo y Deportes de Tailandia muestran que los cinco principales mercados emisores fueron China (casi 3,08 millones de visitantes), Malasia (2,37 millones), India (casi 1,38 millones), Rusia (1,1 millones) y Corea del Sur (más de 679.000), informó el diario The Nation.



A pesar de superar la cifra de 18 millones de visitantes, el número total de turistas extranjeros en Tailandia disminuyó un 3,19% en comparación con el mismo período del año pasado.



El ministro de Turismo y Deportes, Surasak Phancharoenworakul, atribuyó la caída a la reciente desaceleración de los viajes de corta distancia, especialmente a la reducción de vuelos procedentes de India, lo que afectó al crecimiento general del sector.



Según el ministerio, Tailandia recibió 567.312 visitantes extranjeros durante la semana del 26 de julio al 1 de agosto, una disminución del 2,92% respecto a la semana anterior, con un promedio de 81.045 llegadas diarias. El número de turistas de corta distancia cayó un 4,34% intersemanal, hasta 362.773 personas, mientras que las llegadas desde mercados de larga distancia bajaron ligeramente un 0,31%, hasta 204.539 visitantes.



Las autoridades turísticas tailandesas identificaron dos factores externos principales detrás de la reducción de visitantes de corta distancia: la persistente inestabilidad en las provincias fronterizas del sur del país y la fuerte disminución de los vuelos desde India. El número de plazas disponibles en las rutas India-Tailandia cayó un 28,6% interanual, mientras que la capacidad de las rutas India-Malasia disminuyó un 20,7%.



En contraste, los mercados de larga distancia, especialmente Europa Occidental, continuaron recuperándose gracias a la apertura de nuevas rutas aéreas directas, entre ellas Dubái-Bangkok (Don Mueang) y Ámsterdam-Suvarnabhumi.



Mientras tanto, la temporada de vacaciones de verano en Corea del Sur impulsó los viajes familiares. El número de visitantes surcoreanos a Tailandia aumentó un 19,85% intersemanal, hasta 25.778 personas, lo que permitió a ese país subir del quinto al cuarto puesto en la clasificación semanal de mercados emisores de Tailandia.



El Ministerio de Turismo y Deportes de Tailandia prevé que las llegadas internacionales se recuperen en las próximas semanas, impulsadas por la temporada alta de viajes de verano en los principales mercados de Asia Oriental, especialmente China y Corea del Sur. /.

VNA