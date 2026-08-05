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Sector manufacturero de Singapur impulsa crecimiento gracias a la demanda de IA

El sector manufacturero de Singapur acumula 12 meses de expansión. La demanda de inteligencia artificial impulsa la producción de semiconductores y electrónica.

Singapur (VNA) – El sector manufacturero de Singapur continuó expandiéndose en julio a pesar de las prolongadas tensiones en Oriente Medio, que han ejercido presión sobre las cadenas de suministro globales.

La demanda impulsada por la inteligencia artificial (IA) se mantiene como el principal motor de crecimiento, especialmente en las industrias de semiconductores y electrónica.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) subió 0,1 puntos con respecto a junio, alcanzando los 51,4 puntos el mes pasado, lo que supone 12 meses consecutivos de expansión, según datos del Instituto de Gestión de Compras y Materiales de Singapur (SIPMM) publicados el 3 de agosto.

Una lectura superior a 50 indica expansión, mientras que una inferior a 50 indica contracción.

Dentro del sector manufacturero, el PMI del sector clave de la electrónica creció 0,2 puntos, hasta los 52,4 puntos, lo que marca el decimocuarto mes consecutivo de expansión.

El índice de nuevos pedidos de exportación del sector ascendió a 52,6 puntos en julio, su nivel más alto desde mediados de 2018. Mientras tanto, el índice de bienes terminados se mantuvo en contracción por tercer mes consecutivo, lo que indica que los inventarios continuaron siendo bajos.

Los economistas señalaron que tanto el PMI manufacturero general como el PMI electrónico alcanzaron sus niveles más altos desde noviembre de 2018 y enero de 2018, respectivamente.

Los datos más recientes sugieren que el sector manufacturero de Singapur continúa beneficiándose del "superciclo" de los semiconductores, impulsado por el aumento de la inversión en IA. La fuerte demanda de chips y componentes electrónicos ha impulsado los nuevos pedidos y, al mismo tiempo, ha fomentado la contratación en todo el sector manufacturero.

Los economistas prevén que la demanda relacionada con la IA siga siendo el principal motor del crecimiento manufacturero a corto plazo, aunque es probable que los beneficios se concentren en la electrónica y las industrias afines. Este impulso ha compensado en gran medida los obstáculos derivados del aumento de los costos energéticos y las políticas arancelarias de Estados Unidos.

Se espera que la sólida inversión de los proveedores de servicios en la nube a hiperescala en la segunda mitad de 2026 impulse aún más la demanda de productos electrónicos fabricados en Singapur, incluidos chips de memoria y componentes para servidores./.

VNA
#Singapur #inteligencia artificial #semiconductores #industria electrónica
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