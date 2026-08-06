Internacional

Camboya y Malasia acuerdan ampliar la cooperación agrícola

Camboya y Malasia acuerdan ampliar la cooperación agrícola y diversificar el comercio, que creció un 64,1% en el primer semestre de 2026.

Kuala Lumpur (VNA) - Camboya y Malasia acordaron ampliar la cooperación en el sector agrícola, según un comunicado emitido el 5 de agosto por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Camboya.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión del Comité Conjunto Bilateral, copresidida por el viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Camboya, Prak Sokhonn, y el canciller de Malasia, Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan.

En el ámbito agrícola, ambas partes coincidieron en diversificar la cooperación comercial, ampliando el intercambio más allá del arroz para incluir otros productos como los anacardos, los productos de la acuicultura y los fertilizantes agrícolas.

Según el medio camboyano Fresh News, el comercio bilateral alcanzó más de 795 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento de 56,9 millones de dólares, equivalente al 64,1%, en comparación con el mismo período del año anterior.

Las importaciones procedentes de Malasia ascendieron a aproximadamente 682 millones de dólares, un aumento del 55,8%, reflejo del fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países./.

VNA
#Camboya #Malasia #cooperación agrícola
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