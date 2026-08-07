Diputados vietnamitas piden simplificar trámites sin reducir responsabilidad de gestión

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional debatió hoy en grupos el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano y las modificaciones de varias leyes relacionadas con los trámites administrativos y las condiciones empresariales en los sectores de agricultura y medioambiente, radiofrecuencias, telecomunicaciones, transacciones electrónicas y transferencia de tecnología, durante la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura.



Al intervenir sobre el proyecto que modifica y complementa disposiciones de 10 leyes en materia de agricultura y medioambiente, la diputada Tran Lan Phuong, de la ciudad de Hai Phong, respaldó la reducción de trámites administrativos, la simplificación de las condiciones empresariales y una mayor descentralización para disminuir los costes de cumplimiento y facilitar las actividades productivas y comerciales.



No obstante, advirtió que la simplificación no debe traducirse en una reducción de los mecanismos de control. A su juicio, la disminución de los controles previos debe acompañarse de inspecciones posteriores eficaces; la ampliación de la vigencia de las licencias debe contar con mecanismos adecuados de supervisión; y la transferencia de competencias a las autoridades locales debe ir ligada a su capacidad de ejecución y a la responsabilidad de los organismos centrales en materia de inspección y control.



En relación con la propuesta de prorrogar o eliminar la vigencia de determinadas licencias, pidió al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente aclarar los criterios para establecer plazos de 10 años o indefinidos, así como precisar cuántos certificados y decisiones serían prorrogados automáticamente. También solicitó definir los mecanismos de control posterior, incluidos la frecuencia de los muestreos, los criterios de selección según el nivel de riesgo, los organismos responsables, la financiación, las bases de datos y las sanciones aplicables.



La diputada señaló que la vigencia de una licencia no debería implicar automáticamente que un producto pueda circular durante 10 años, independientemente de nuevos hallazgos científicos o de posibles incidentes registrados en el mercado.



La diputada Doan Thu Ha, de la provincia de Lang Son, coincidió en la necesidad de aprobar el proyecto, al considerar que refleja un fuerte espíritu de renovación mediante la reducción y simplificación de trámites, el paso del control previo al posterior, el impulso de la descentralización y la delegación de competencias, así como la adaptación al modelo de gobierno local de dos niveles.



Sin embargo, subrayó cuatro principios: reducir los trámites sin disminuir la responsabilidad de gestión; delegar competencias sin fragmentar la administración; garantizar que la autodeclaración identifique claramente al responsable; y asegurar que los controles posteriores dispongan de datos, criterios y mecanismos sancionadores precisos.



En cuanto a la propuesta de encomendar al presidente del Comité Popular provincial la organización del control de calidad de los plaguicidas importados, Thu Ha pidió definir claramente la autoridad competente y establecer mecanismos de coordinación con las autoridades aduaneras y las localidades donde finalmente se comercialicen los productos.



Respecto a la descentralización de la gestión de los recursos minerales, propuso que los minerales estratégicos, las tierras raras y los yacimientos ubicados en zonas fronterizas o de importancia para la defensa y la seguridad nacional requieran obligatoriamente la opinión de los organismos centrales competentes.



Respecto a la descentralización de la gestión de los recursos minerales, propuso que los minerales estratégicos, las tierras raras y los yacimientos ubicados en zonas fronterizas o de importancia para la defensa y la seguridad nacional requieran obligatoriamente la opinión de los organismos centrales competentes.



En materia de gobierno local de dos niveles y transformación digital, la diputada planteó que el nivel provincial desempeñe el papel principal en la toma de decisiones, la gestión de las bases de datos y la asunción de responsabilidades jurídicas, mientras que el nivel comunal se encargue de la supervisión territorial, la detección de infracciones, la recepción de denuncias y la coordinación del control posterior, sin establecer por iniciativa propia trámites o requisitos adicionales.



También recomendó que cada procedimiento cuente con una única ventanilla de recepción, un expediente electrónico único y un solo resultado, y que los organismos públicos compartan de oficio la información disponible, evitando exigir a ciudadanos y empresas documentos o datos que ya obren en los sistemas estatales.



Por su parte, el diputado Vu A Bang, de la provincia de Dien Bien, propuso revisar las normas sobre el control del sacrificio de animales terrestres para permitir que los Comités Populares provinciales determinen las modalidades de organización más adecuadas a las condiciones de cada localidad.



En cuanto a la reforma de la Ley de Recursos Hídricos, respaldó la simplificación de los procedimientos para el trasvase de agua entre cuencas, pero pidió priorizar el abastecimiento para el consumo cotidiano, garantizando la seguridad hídrica y la integridad de las infraestructuras de explotación y aprovechamiento.



Asimismo, abogó por establecer un mecanismo de control posterior que permita al Gobierno reglamentar la medición de los caudales trasvasados, la supervisión del caudal ecológico mínimo, los mecanismos de información y la responsabilidad de ajustar o suspender las actividades cuando estas afecten a las fuentes de agua o a las infraestructuras de captación y uso./.

VNA