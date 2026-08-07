Presidente de la Asamblea Nacional de Tailandia concluye con éxito su visita a Vietnam

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional y titular de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram, partió hoy de Hanoi, concluyendo con éxito su visita oficial de tres días a Vietnam.



Durante su estancia oficial en el país, Sophon Zaram depositó una ofrenda floral y rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo, además de colocar una corona de flores en el Monumento a los Héroes y Mártires, ubicado en la calle Bac Son en Hanoi.



El dirigente tailandés fue recibido por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, sostuvo un encuentro con el primer ministro Le Minh Hung, y mantuvo conversaciones con el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



Durante las reuniones y conversaciones, los dirigentes vietnamitas subrayaron que la visita reviste un significado especial al coincidir con el 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, constituyendo un hito que refleja el sólido desarrollo de los vínculos bilaterales y un nuevo impulso para la cooperación en el futuro.



Expresaron su satisfacción por los avances registrados en las relaciones bilaterales en todos los ámbitos y destacaron el papel de la Asamblea Nacional de Tailandia en el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países.



Asimismo, reafirmaron que la cooperación parlamentaria constituye un pilar fundamental para consolidar la confianza política y garantizar la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados.



Vietnam propuso continuar fortaleciendo la confianza política mediante el mantenimiento de intercambios regulares de delegaciones y contactos de alto nivel, así como implementar eficazmente el Programa de Acción para la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia correspondiente al período 2026-2031.



Por su parte, Sophon Zaram manifestó su satisfacción por realizar su primera visita oficial a Vietnam y agradeció a los dirigentes vietnamitas la cálida acogida brindada a la delegación. Transmitió los saludos y mejores deseos del Rey Maha Vajiralongkorn, del primer ministro Anutin Charnvirakul y de otros líderes tailandeses al secretario general y presidente del Estado, To Lam, y a los altos dirigentes vietnamitas.



Felicitó a Vietnam por sus importantes logros de desarrollo, elogió el creciente papel y prestigio del país en la región y en el mundo, y expresó el interés de Tailandia por conocer la experiencia vietnamita en la racionalización del aparato administrativo.



Reafirmó que Tailandia concede gran importancia a la Asociación Estratégica Integral con Vietnam y destacó que ambos países cuentan con una sólida amistad, intereses estratégicos comunes y un amplio potencial de cooperación.

Señaló que la elevación de los vínculos bilaterales a una Asociación Estratégica Integral ha abierto una nueva etapa en las relaciones entre ambos países y expresó el deseo de impulsar una cooperación más amplia, especialmente en economía, comercio, educación y turismo.



Al valorar positivamente la cooperación entre los dos Parlamentos, el dirigente tailandés afirmó que la Asamblea Nacional de Tailandia seguirá coordinándose estrechamente con la Asamblea Nacional de Vietnam para fortalecer la colaboración tanto en el ámbito bilateral como multilateral, además de promover el intercambio de experiencias en materia legislativa, supervisión y toma de decisiones sobre asuntos de importancia nacional.



En el marco de la visita, Sophon Zaram recorrió la sede de la Asamblea Nacional de Vietnam, visitó el templo Ngoc Son, en Hanoi, y asistió a la inauguración de la exposición de trajes tradicionales "Tejiendo la amistad: Celebración de los 50 años de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia", organizada por la Embajada de Tailandia en Hanoi, en coordinación con el Museo de la Mujer Vietnamita, con motivo del medio siglo del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países (6 de agosto)./.





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