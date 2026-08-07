Consolidan la amistad entre países de la ASEAN en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy un encuentro con motivo del 59.º aniversario de la fundación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), destacando el papel de la diplomacia popular en el fortalecimiento de la amistad, la confianza y la cooperación entre los pueblos de la región.



En sus intervenciones, Phan Thi Hong Xuan, presidenta de la Asociación de Amistad Vietnam-Sudeste Asiático de Ciudad Ho Chi Minh, repasó el proceso de formación y desarrollo de la ASEAN, fundada hace 59 años por cinco países y convertida actualmente en una comunidad que reúne a todos los Estados del Sudeste Asiático.



Señaló que, tras más de tres décadas desde la incorporación de Vietnam a la ASEAN, las relaciones con los demás países miembros se han ampliado, profundizado y elevado a nuevos niveles.



La cooperación ya no se limita a los marcos gubernamentales, sino que se extiende cada vez más a las localidades, instituciones educativas, centros de investigación, empresas, organizaciones sociales y comunidades, acercando el espíritu de la ASEAN a la vida cotidiana y fortaleciendo la base social de la Comunidad regional.



Hong Xuan destacó que Ciudad Ho Chi Minh constituye un importante punto de conexión entre Vietnam y los demás países de la ASEAN, mientras que la diplomacia popular contribuye a reforzar los vínculos entre las comunidades, fomentar el entendimiento y la confianza y transformar la amistad en programas de cooperación concretos.



En este sentido, reafirmó el compromiso de la Asociación de Amistad Vietnam-Sudeste Asiático de Ciudad Ho Chi Minh de coordinarse con las representaciones diplomáticas, asociaciones de amistad, instituciones educativas, organizaciones empresariales y otros socios para ampliar los intercambios entre los pueblos.



Asimismo, continuará promoviendo programas culturales y educativos, proyectos de investigación, innovación y transformación digital, así como iniciativas comunitarias destinadas a proyectar la imagen de Ciudad Ho Chi Minh como una urbe dinámica, abierta, integrada y hospitalaria ante los pueblos de la ASEAN.



En representación de los cónsules generales de los países de la ASEAN en Ciudad Ho Chi Minh, Querobine D. Laccay, cónsul general de Filipinas, agradeció a la Unión de Organizaciones de Amistad de la ciudad la organización del encuentro y al Gobierno vietnamita y al Comité Popular municipal por su apoyo a la comunidad diplomática.



La diplomática destacó que 2026 marca el 59.º aniversario de la fundación de la ASEAN y el 31.º aniversario de la adhesión de Vietnam, dos hitos que reflejan el camino compartido de solidaridad y cooperación entre los países miembros.



De cara al futuro, afirmó que la ASEAN seguirá dando prioridad al bienestar social, la seguridad alimentaria y la innovación entre los jóvenes, con la inteligencia artificial como uno de los ejes transversales.



Al valorar las contribuciones de la Asociación de Amistad Vietnam-Sudeste Asiático de Ciudad Ho Chi Minh a la diplomacia popular y los intercambios culturales y educativos, Laccay subrayó que los países de la ASEAN comparten una larga tradición de amistad, fortalecida mediante la diplomacia, la educación, los intercambios empresariales y la cultura.



Según la cónsul general, los Estados miembros cuentan con condiciones y oportunidades favorables para seguir construyendo puentes de entendimiento, consolidar la paz y generar nuevas oportunidades para las futuras generaciones./.

VNA