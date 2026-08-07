Diputados vietnamitas piden compartir datos de telecomunicaciones en respuesta ante desastres

Hanoi (VNA) - Diputados vietnamitas propusieron establecer mecanismos para que las empresas de telecomunicaciones compartan datos sobre sus infraestructuras con las autoridades, con el fin de mejorar la gestión y la capacidad de respuesta ante desastres naturales.



La propuesta fue planteada durante el debate sobre el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, celebrado hoy en el marco de la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.



El diputado Le Thanh Dong, de la provincia de Ha Tinh, propuso establecer la obligación de que las empresas de telecomunicaciones proporcionen a las autoridades locales información sobre sus infraestructuras técnicas, de acuerdo con las normas del ministerio competente.



A su juicio, la falta de una base jurídica clara limita actualmente el acceso de las autoridades a estos datos y dificulta su gestión y utilización. Esta situación resulta especialmente problemática durante tormentas, inundaciones y otros desastres, cuando disponer de información precisa sobre las infraestructuras es fundamental para coordinar las labores de respuesta.



El legislador también propuso conectar las bases de datos para que las autoridades puedan verificar el cumplimiento de las obligaciones financieras de las empresas a través del Portal Nacional de Servicios Públicos y otros sistemas disponibles. La medida contribuiría a simplificar los procedimientos administrativos, aumentar el intercambio de datos entre organismos públicos y reducir los costos y tiempos para las empresas.



En cuanto al uso compartido de infraestructuras, pidió precisar los casos en que se aplicará esta medida y determinar qué organismo será responsable de resolver las disputas cuando las partes no alcancen un acuerdo sobre sus condiciones.



Por su parte, la diputada Nguyen Thi Viet Nga, de la ciudad de Hai Phong, valoró el enfoque reformista del proyecto, que modifica cuatro leyes sin ampliar su ámbito de regulación y busca reducir procedimientos y condiciones para la inversión y los negocios, fortalecer la descentralización y perfeccionar la gestión estatal.



El proyecto contempla eliminar dos procedimientos administrativos, reducir 47 condiciones de inversión y negocios, simplificar otras cuatro y modificar o complementar tres. En materia de frecuencias radioeléctricas, propone eliminar 33 de las 41 condiciones actualmente vigentes.



No obstante, Viet Nga advirtió que una reducción significativa de los controles previos debe ir acompañada de mecanismos más eficaces de supervisión posterior. Para cada condición eliminada, el Gobierno deberá determinar el instrumento de gestión que la sustituirá, el organismo responsable, los datos necesarios y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.



La legisladora también pidió acelerar la interconexión de las bases de datos nacionales y sectoriales para evitar que ciudadanos y empresas tengan que proporcionar nuevamente información que ya obra en poder de la Administración.



Por otro lado, el diputado Nguyen Minh Tam, de la provincia de Quang Tri, propuso precisar las disposiciones relativas a la asignación de bandas de frecuencia destinadas a defensa y seguridad. Consideró que conceptos como “casos especiales” o “desarrollo económico combinado con tareas de defensa y seguridad” aún carecen de criterios suficientemente claros y podrían generar interpretaciones divergentes.



Por ello, instó al Gobierno a establecer criterios concretos para determinar los casos especiales, las condiciones aplicables a las empresas y los parámetros para evaluar las actividades económicas vinculadas a la defensa y la seguridad, a fin de garantizar un proceso de autorización uniforme, transparente y objetivo./.

VNA