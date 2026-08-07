Internacional

Australia destaca la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita

Australia destaca la visita de Estado de To Lam como una oportunidad para fortalecer la cooperación bilateral en comercio, defensa y transformación digital.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibe a la gobernadora general de Australia, Sam Mostyn, durante su visita de Estado a Vietnam en septiembre de 2025. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibe a la gobernadora general de Australia, Sam Mostyn, durante su visita de Estado a Vietnam en septiembre de 2025. (Fuente: VNA)

Sídney (VNA) - Las páginas web de información oficiales del Gobierno y del primer ministro de Australia, Anthony Albanese, publicaron simultáneamente hoy mensajes formales de bienvenida con motivo de la visita de Estado al país del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, que tendrá lugar del 9 al 12 de agosto.

Los mensajes en las plataformas mediáticas del Gobierno de Australia destacan que ambas naciones son socios regionales cercanos con una amistad tradicional de larga data.

Se trata del primer viaje a Australia de To Lam en su nuevo cargo, así como la primera reunión presencial de alto nivel entre los dos líderes.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, presidirá una ceremonia oficial de bienvenida y mantendrá conversaciones importantes con el máximo dirigente vietnamita.

Al resaltar la importancia de la visita, Albanese declaró: "Espero dar la bienvenida a Australia al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, e intercambiar medidas destinadas a fortalecer aún más la cooperación entre los dos países. La relación Vietnam-Australia se construye sobre una base de profunda confianza estratégica, intereses similares y determinación común para construir una región de paz, estabilidad y prosperidad".

Junto al mensaje de bienvenida, el sitio web del Gobierno australiano también resaltó los logros clave alcanzados desde que ambos países establecieron sus relaciones diplomáticas hace más de medio siglo (en 1973).

Australia es actualmente uno de los principales socios comerciales de Vietnam. Ambas naciones colaboran de manera estrecha e integral en ámbitos clave, como la defensa y la seguridad, la economía y el comercio, la transformación digital, la respuesta al cambio climático y la coordinación en foros multilaterales.

Por otro lado, importantes agencias de noticias y medios de comunicación australianos e internacionales —como Reuters, el Canberra Times, AAP y el Wellington Times— también publicaron artículos sobre la visita del dirigente vietnamita al país de Oceanía y las palabras de bienvenida del premier Anthony Albanese./.

VNA
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