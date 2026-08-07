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Tailandia: Tiroteo en una escuela de Nonthaburi deja al menos siete muertos

Un tiroteo en una escuela de Nonthaburi, cerca de Bangkok, dejó al menos siete muertos y 15 heridos. Las autoridades investigan las causas del ataque.

Estudiantes evacuados de una escuela en la provincia de Nonthabur, Tailandia, tras un tiroteo el 7 de agosto de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)
Estudiantes evacuados de una escuela en la provincia de Nonthabur, Tailandia, tras un tiroteo el 7 de agosto de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)

Bangkok (VNA) - Un tiroteo ocurrido en la escuela Thepsirin (Debsirin), en la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, dejó al menos siete muertos -entre ellos tres profesores, tres alumnos y el presunto autor del ataque-, además de unos 15 heridos, dos de ellos en estado crítico.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas (hora local). Tras recibir el aviso, efectivos de la comisaría de Plai Bang, de la Fuerza Especial de la Policía Provincial de Nonthaburi, de la unidad antiterrorista Arintharat 26 y de otros cuerpos de seguridad acudieron rápidamente al lugar.

Las autoridades acordonaron la zona, evacuaron a los estudiantes y desplegaron un operativo para controlar la situación. Los heridos recibieron atención de emergencia y fueron trasladados a distintos hospitales para recibir tratamiento; la mayoría eran alumnos del centro educativo.

Según las autoridades tailandesas, el sospechoso permanecía dentro del recinto escolar cuando comenzó el despliegue policial. El teniente general Noppasilp Phoolsawat, comandante de la Policía Metropolitana, encabezó personalmente el operativo. Las autoridades continúan investigando las causas, el móvil y las circunstancias del ataque.

Tras conocer lo sucedido, el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, expresó su profundo pesar y transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas. Asimismo, ordenó a los organismos competentes brindar atención médica inmediata a los heridos, garantizar su seguridad y gestionar la respuesta al incidente.

El jefe de Gobierno calificó el tiroteo de "terrible" y afirmó que este hecho refuerza la decisión del Ejecutivo de no renovar los permisos de armas./.

VNA
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Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

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