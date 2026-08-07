XX Edición de la Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La 20.ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh (ITE HCMC 2026) será la más grande hasta la fecha, consolidando su papel como la principal plataforma de Vietnam para la promoción y cooperación turística internacional.



El Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh anunció hoy que esta edición histórica marca dos décadas de trayectoria de la feria, al tiempo que respalda una mayor integración global de Vietnam, la promoción del destino y los esfuerzos por elevar el perfil turístico del país.



Bajo el lema "Conexiones vibrantes: destinos globales", ITE HCMC 2026 reunirá a más de 520 expositores y marcas, incluidas organizaciones nacionales de turismo de la República de Corea, Japón, Malasia, Tailandia, Laos, Camboya, Bután, San Petersburgo (Rusia), Nicaragua y otros socios internacionales.



El evento también atraerá a representantes de las 34 provincias y ciudades vietnamitas, así como a destacadas agencias de viajes, hoteles, aerolíneas, operadores de transporte y empresas de tecnología turística.



Nguyen Cam Tu, directora del Centro de Promoción Turística de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que el evento ha evolucionado más allá de una feria comercial tradicional para convertirse en un foro regional de cooperación turística, diálogo sobre políticas e intercambio de conocimientos en toda la región de Asia-Pacífico.



La celebración simultánea de tres reuniones ministeriales de turismo de la subregión del Gran Mekong junto con la feria subraya aún más su papel como centro turístico regional que vincula la diplomacia gubernamental con la promoción del comercio y la inversión, afirmó.



El evento, que se desarrollará del 27 al 29 de agosto, contará con presentaciones de destinos, sesiones de encuentros empresariales (networking), seminarios temáticos y programas promocionales.



Las localidades y empresas presentarán nuevos productos turísticos y rutas de viaje, paquetes promocionales especiales, productos OCOP (programa "Cada comuna, un producto") y especialidades regionales, mientras que a lo largo de la exposición se llevarán a cabo espectáculos culturales, experiencias culinarias y actividades interactivas.



Pham Huy Binh, director del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que una característica clave del evento de este año es el modelo ampliado de asociación público-privada, en el que aerolíneas, empresas y organizaciones nacionales e internacionales aportan recursos para transporte, alojamiento, visitas de prospección de destinos y actividades profesionales.



Asimismo, añadió que la ciudad busca hacer que la feria sea más accesible para los residentes locales, subrayando que la promoción turística es más eficaz cuando genera beneficios tangibles para las comunidades a través de oportunidades de negocio, experiencias culturales e incentivos de viaje, al tiempo que ayuda a posicionar a Ciudad Ho Chi Minh como un destino verdaderamente global./.

VNA