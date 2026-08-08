Sociedad

Provincia survietnamita de Ca Mau impulsa campaña para erradicar la pesca ilegal

Ca Mau refuerza el control de la pesca ilegal con digitalización, monitoreo VMS y trazabilidad para apoyar el retiro de la tarjeta amarilla de la UE.

Desde principios de año, Ca Mau ha supervisado el 100 % de las llegadas y salidas de embarcaciones pesqueras en los puertos designados, de conformidad con la normativa. (Foto: VNA)
Desde principios de año, Ca Mau ha supervisado el 100 % de las llegadas y salidas de embarcaciones pesqueras en los puertos designados, de conformidad con la normativa. (Foto: VNA)

Ca Mau, Vietnam (VNA) - Con el fin de resolver definitivamente problemas y deficiencias de larga data en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la provincia survietnamita de Ca Mau ha llevado a cabo una campaña intensiva contra dicha práctica, movilizando a todo el sistema político para centrarse en la ejecución coordinada de tareas y soluciones clave.

Como localidad con una zona de pesca clave en el sur - caracterizada por su extenso litoral y gran flota pesquera-, Ca Mau considera el levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea a las exportaciones acuáticas nacionales una prioridad política fundamental.

Recientemente, los esfuerzos para combatir la pesca IUU en la provincia han arrojado resultados significativos y han mostrado avances muy positivos.

Como resultado, el 100% de las embarcaciones pesqueras han completado la instalación de sistemas de seguimiento de buques (VMS) y mantenido una conexión estable con el sistema nacional.

Las autoridades competentes también han realizado las actividades del registro, inspección técnica y entrega de licencias de pesca de manera oportuna y conforme a la normativa, con el objetivo de brindar el máximo apoyo a los pescadores.

Cà Mau ha completado prácticamente la digitalización de los datos de gestión de las embarcaciones pesqueras y controlado estrictamente el 100% de los barcos de 15 metros o más de eslora que operan en alta mar, mediante la instalación del sistema VMS.

Además, la aplicación de las tecnologías de la información a la trazabilidad de los productos acuáticos también ha cosechado resultados significativos.

Ca Mau es una localidad líder en la implementación del sistema electrónico de documentación de capturas y trazabilidad (eCDT), garantizando transparencia y precisión desde el momento en que las embarcaciones zarpan y regresan a puerto hasta la descarga de productos en los puertos pesqueros designados.

Para lograr estos resultados positivos, la provincia ha intensificado la revisión y digitalización de los registros de embarcaciones pesqueras y reforzado la difusión generalizada de la normativa sobre trazabilidad y de las estrictas normas del mercado europeo.
La coordinación estrecha entre la Guardia Fronteriza y las unidades concernientes ha permitido ejercer un control estricto sobre el 100% de los buques pesqueros y atender con rapidez las recomendaciones formuladas por el equipo de inspección de la Comisión Europea.

En los próximos tiempos, el Comité Popular de Ca Mau instó a los departamentos, ramas, unidades y localidades costeras a continuar mejorando la eficiencia de la gestión estatal para las actividades de explotación acuática, con vistas a prevenir actos de explotación destructiva de los recursos acuáticos e infracciones relacionadas con la pesca IUU.

El objetivo central de esta campaña intensiva es llevar a cabo una revisión exhaustiva, crear registros digitalizados y supervisar estrictamente a los grupos de embarcaciones pesqueras con alto riesgo de infringir la normativa en el sector.

En consecuencia, la provincia de Ca Mau sigue manteniendo y reforzando la eficacia del mecanismo mediante el cual se asigna a funcionarios y miembros del Partido la gestión directa de embarcaciones pesqueras individuales.

En cuanto al tratamiento de las infracciones, Le Van Su, vicepresidente del Comité Popular de Ca Mau, urgió a las fuerzas competentes para que aborden con firmeza las irregularidades relacionadas con embarcaciones pesqueras que hayan perdido la conexión VMS, cruzado límites marítimos, operado sin cumplir los requisitos exigidos, omitido el trámite obligatorio de transferencia de titularidad o -en el caso de ebarcaciones destinados al desguace- continuado operando deliberadamente.

En los últimos tiempos, Ca Mau también ha desplegado políticas y planes para estabilizar los medios de vida de las personas.

En concreto, ha revisado y reestructurado su flota pesquera y ha encuestado a los pescadores para determinar sus preferencias en cuanto a cambios de carrera y de medios de vida.

De acuerdo con Le Van Su, la provincia se ha fijado el objetivo final de eliminar por completo la pesca ilegal realizada por embarcaciones y pescadores locales en aguas extranjeras, contribuyendo así al esfuerzo nacional para lograr el levantamiento de la advertencia de "tarjeta amarilla" de la Comisión Europea./.

VNA
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Lucha contra pesca ilegal

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