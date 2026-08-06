Emprenden proceso legal contra director de empresa vietnamita Mekolor

Can Tho, Vietnam (VNA)- La Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía de la ciudad vietnamita de Can Tho inició un proceso legal y ordenó la detención preventiva de Vo Xuan Truong, presidente del Consejo de Administración, director y representante legal de la empresa Mekolor por el presunto delito de "abuso de las libertades democráticas para vulnerar los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de organizaciones y individuos".
La Agencia informó que las autoridades también ejecutaron registros en la vivienda del acusado, en Ciudad Ho Chi Minh, y en la sede de la empresa en Can Tho, donde incautaron documentos y otras pruebas relacionadas con el caso para apoyar las investigaciones.
Según la investigación, en 2021 Mekolor abrió una cuenta en la sucursal del banco VietinBank en Can Tho y presentó documentación en la que aseguraba que su socio alemán, la empresa Immobilien Partner GmbH, había transferido 10 mil millones de euros a través de Deutsche Bank, adjuntando un mensaje de pago (MT103) y un mensaje de verificación (MT199), ambos fechados el 22 de junio de 2021.
Tras revisar la información, VietinBank confirmó que no existía registro alguno de la supuesta transferencia y advirtió a la empresa sobre indicios de falsificación. Pese a las alertas emitidas por el banco y las autoridades sobre un posible fraude, Mekolor presentó una demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje (ICC), acusando a VietinBank y al Banco Estatal de Vietnam de apropiarse y utilizar los 10 mil millones de euros.
La investigación sostiene que, posteriormente, Vo Xuan Truong y varias personas y organizaciones relacionadas difundieron deliberadamente información falsa en sitios web internacionales y redes sociales, afectando gravemente la reputación y las actividades de organismos estatales y del sistema bancario. Por dichos hechos, el entonces Departamento de Información y Comunicación de Can Tho impuso una sanción administrativa por la difusión de información falsa, tergiversada y difamatoria.
Sin embargo, Xuan Truong continuó utilizando la cuenta de Facebook "Philip Vo" para publicar y compartir contenidos con información falsa, difamatoria y calumniosa, vulnerando el prestigio y los derechos e intereses legítimos de organismos, organizaciones y particulares.
La Policía de Can Tho continúa ampliando las pesquisas y completando el expediente para proceder conforme a la legislación vigente./.
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