Provincia de Ha Tinh refuerza la gestión comunitaria para combatir la pesca ilegal

Ha Tinh, Vietnam (VNA) - La provincia central de Ha Tinh está acelerando la consolidación y creación de organizaciones comunitarias de gestión de la pesca costera, como parte de los esfuerzos para lograr el levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea (CE) al sector pesquero vietnamita.



Este modelo, que sitúa a los pescadores en el centro de la administración de los recursos marinos, contribuye a prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés), al tiempo que fortalece la protección de las zonas tradicionales donde faenan sus embarcaciones.



Con una extensa costa y abundantes recursos pesqueros, Ha Tinh ha considerado durante mucho tiempo la economía marítima como uno de los pilares de su desarrollo. Sin embargo, la creciente presión sobre los recursos marinos y algunas prácticas de pesca destructivas han representado un importante desafío para las autoridades locales.



Ante esta situación, el desarrollo de organizaciones comunitarias de gestión pesquera se perfila como una solución eficaz para combinar el aprovechamiento sostenible de los recursos con la participación directa de la población local.



Uno de los ejemplos más representativos es la Organización Comunitaria de Gestión de la Pesca Costera No. 2 de la comuna de Tien Dien. Fundada hace más de doce años, se ha convertido en un apoyo fundamental para los pescadores de la zona. Su número de integrantes aumentó de 240 a 273 miembros, todos comprometidos con el cumplimiento de la legislación, la conservación de los recursos pesqueros y el mantenimiento de las actividades tradicionales de pesca bajo un espíritu de solidaridad.



Además de las labores de sensibilización, los miembros de esta organización colaboran regularmente con las fuerzas de guardia fronteriza en patrullajes y operaciones de vigilancia marítima, lo que permite detectar rápidamente las infracciones y prevenir daños a los recursos marinos.



Según Tran Van Manh, responsable de la organización, la estrecha cooperación entre los pescadores y las fuerzas de guardia fronteriza ha permitido establecer una sólida línea de defensa para proteger las zonas de pesca.



Gracias a las campañas de concienciación, las patrullas periódicas y las sanciones impuestas a los infractores, el número de violaciones relacionadas con la pesca ilegal ha disminuido considerablemente. Las autoridades locales registraron 21 infracciones en 2021, ocho en 2025 y, durante el primer semestre de 2026, únicamente dos infracciones menores, lo que refleja una mejora significativa en el cumplimiento de la normativa por parte de los pescadores.



Los habitantes también perciben una recuperación del entorno marino. Bui Ngoc Canh, miembro de la organización, señaló que anteriormente las embarcaciones de arrastre que practicaban pesca destructiva en zonas prohibidas provocaban la desaparición de peces juveniles y una fuerte reducción de las capturas.



Actualmente, gracias a la vigilancia ejercida por los propios pescadores y a la rápida comunicación de las infracciones a las autoridades competentes, estas prácticas han disminuido notablemente. Como resultado, los recursos pesqueros costeros muestran signos de recuperación y los ingresos de los pescadores han mejorado de manera gradual.



A partir de los resultados obtenidos en Tien Dien, las localidades costeras de Ha Tinh continúan fortaleciendo las organizaciones existentes y creando nuevas entidades comunitarias adaptadas al actual modelo de administración local.



La comuna de Loc Ha, por ejemplo, anunció recientemente la creación de su propia organización comunitaria de gestión de la pesca costera, integrada por 198 miembros. Esta entidad tiene la misión de concienciar a los propietarios de embarcaciones sobre el cumplimiento de las normas para combatir la pesca ilegal, así como participar en la gestión de las zonas acuícolas, la protección y restauración de los recursos pesqueros y la detección de infracciones a la Ley de Pesca.



Según estadísticas de la Subdirección de Pesca de Ha Tinh, la provincia cuenta actualmente con 15 organizaciones comunitarias de gestión de la pesca costera que reúnen a más de dos mil miembros. Para responder a las nuevas exigencias de gestión, especialmente en el contexto de la transformación digital y la reorganización administrativa, las autoridades están evaluando y fortaleciendo estas estructuras.



La experiencia de Ha Tinh demuestra que la participación activa de los pescadores constituye un elemento clave en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Al involucrar directamente a las comunidades locales en la gestión de los recursos de los que depende su sustento, la provincia busca reforzar de forma sostenible la protección de sus caladeros y contribuir a los esfuerzos nacionales para lograr el levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea./.

VNA