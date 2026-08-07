Vietnam fortalece finanzas verdes con apoyo de fondo suizo

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Banco de Comercio Nam A y el Fondo Suizo de Inversión para Mercados Emergentes (SIFEM AG) firmaron recientemente en Ciudad Ho Chi Minh un acuerdo internacional de crédito verde por valor de 20 millones de dólares.



Vo Hoang Hai, subdirector general de la institución vietnamita, informó que se trata de una actividad para concretar el objetivo de la Conferencia de Finanzas Verdes de Vietnam 2026, consistente en conectar los flujos internacionales de capital verde con las oportunidades de inversión en el país.



La entidad utilizará ese crédito para financiar a pequeñas y medianas empresas (pymes), aquellas que sean propiedad de mujeres y proyectos relacionados con la transición ecológica y energética, el transporte ecológico, las energías renovables, la agricultura de alta tecnología y los programas de promoción financiera integral, comunicó.



SIFEM no es el primer socio internacional del banco en el sector de las finanzas verdes. Desde principios de año, la organización ha movilizado aproximadamente 350 millones de dólares de diversas instituciones internacionales de financiación para el desarrollo, tales como FMO (Países Bajos), responsAbility (Suiza) y Symbiotics (Suiza).



Hasta la fecha, el valor total de las operaciones internacionales de captación de capital que respaldan los objetivos de desarrollo sostenible de este banco ha superado los mil millones de dólares.



Según estimaciones del Banco Mundial, para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050 —al que Vietnam se comprometió en la XXVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26)— y, simultáneamente, fortalecer la resiliencia frente al cambio climático, el país indochino necesita movilizar aproximadamente 368 mil millones de dólares en capital de inversión adicional para el año 2040.



De esta cantidad, se espera que aproximadamente el 50% del capital provenga del sector privado y de inversores internacionales.



En este contexto, para que los flujos internacionales de capital verde penetren realmente en la economía, Vietnam necesita establecer un "hub" para conectar a inversores, empresas e instituciones financieras.



Este será un espacio para que las partes interesadas se reúnan, se mantengan al día sobre las prácticas internacionales y compartan nuevos modelos de inversión, conectando eficazmente el capital global con proyectos verdes locales, contribuyendo así a la transición ecológica y al desarrollo sostenible./.

VNA