APIE Camp 2026 fortalece la conexión de estudiantes vietnamitas con la comunidad internacional de Internet

Hanoi (VNA)- La Conferencia para el fortalecimiento de capacidades internacionales e intercambio académico sobre el internet para jóvenes y estudiantes de Asia-Pacífico (APIE Camp 2026) concluyó hoy en Hanoi tras cinco jornadas de actividades organizadas por el Centro de Internet de Vietnam (VNNIC), adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología.



Celebrado por primera vez en Vietnam, el programa reunió a expertos y participantes de 10 países de la región.



Durante la ceremonia de clausura, el director interino del VNNIC, Nguyen Truong Giang, afirmó que APIE Camp 2026 tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos especializados, fomentar la innovación, desarrollar las capacidades de cooperación internacional de la nueva generación de ingenieros de Internet y promover el espíritu de colaboración.



El funcionario destacó que la elección de Vietnam como país anfitrión constituye un importante reconocimiento por parte de la comunidad regional de Internet a los avances del país en el desarrollo de su infraestructura digital y a su creciente papel dentro de la comunidad de Internet de Asia-Pacífico.



Añadió que, como entidad responsable de la gestión de los recursos nacionales de Internet, el VNNIC ha impulsado durante años la cooperación con organizaciones internacionales del sector, promoviendo el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de la comunidad técnica y la formación de futuros especialistas.



La organización del APIE Camp en Vietnam responde también a la estrategia nacional de desarrollo de recursos humanos digitales e integración internacional, al ofrecer un espacio de intercambio entre estudiantes vietnamitas y la comunidad regional de Internet, además de contribuir a la formación de jóvenes ingenieros y reforzar la posición del país en el desarrollo de Internet, la infraestructura digital y el talento tecnológico en Asia-Pacífico.



A lo largo de cinco días, del 3 al 7 de agosto, los participantes combinaron clases teóricas y sesiones prácticas sobre diversas tecnologías clave, entre ellas Internet de las Cosas (IoT), computación en la nube, sistemas de nombres de dominio (DNS), virtualización de redes, administración de sistemas Linux, seguridad informática y despliegue de infraestructuras de red.



Las actividades fueron impartidas por especialistas vietnamitas e internacionales, quienes guiaron a los estudiantes en ejercicios prácticos destinados a fortalecer sus capacidades para implementar, administrar y desarrollar infraestructuras modernas de Internet, además de familiarizarlos con tecnologías esenciales para la transformación digital.



Más allá de la formación técnica, el programa promovió el trabajo en equipo, el intercambio académico y la cooperación entre jóvenes procedentes de distintos países y contextos culturales, fortaleciendo el espíritu abierto y colaborativo.

Los participantes también tuvieron la oportunidad de conocer Hanoi, acercarse a la cultura vietnamita y establecer vínculos que podrán facilitar futuras iniciativas y proyectos de cooperación en el ámbito de Internet.



APIE Camp es un programa anual de capacitación e intercambio académico dirigido a jóvenes y estudiantes de Asia-Pacífico, organizado por el Centro de Información de la Red Asia Pacífico, la Fundación APNIC y la Escuela sobre Internet Asia (SOI Asia) de la Universidad japonesa de Keio. Con el paso de los años, se ha consolidado como una de las principales iniciativas regionales para el desarrollo de capacidades técnicas en Internet, atrayendo a estudiantes de numerosos países y territorios./.

VNA