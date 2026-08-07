Visita del máximo dirigente de Vietnam impulsan una cooperación más profunda con Australia

Hanoi (VNA)- La próxima visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, a Australia marcará un nuevo paso en la profundización de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países y abrirá nuevas oportunidades para ampliar la cooperación en áreas clave como ciencia, tecnología, innovación, educación y economía, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong.



En una entrevista concedida a la prensa, Manh Cuong subrayó que la visita, que se realizará por invitación de la gobernadora general de Australia, Sam Mostyn, reviste un significado especial al ser el primer viaje de To Lam a ese país en su actual cargo y la primera visita de un máximo dirigente vietnamita desde que Hanoi y Canberra elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral, en marzo de 2024.



El funcionario subrayó que el viaje refleja la importancia que Vietnam concede a Australia como socio clave en la región del Indo-Pacífico y la determinación de ambas partes de convertir el nuevo marco de relaciones en una cooperación más profunda, sustancial y eficaz.



Recordó que las relaciones bilaterales se sustentan en más de medio siglo de vínculos diplomáticos, durante los cuales el marco de cooperación evolucionó desde una Asociación Integral hasta una Asociación Estratégica y, posteriormente, una Asociación Estratégica Integral, reflejando un creciente nivel de confianza política y una convergencia cada vez mayor de intereses.



Manh Cuong destacó que la visita tiene lugar en un momento en que Vietnam impulsa un nuevo modelo de desarrollo basado en la productividad, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y una gobernanza moderna, ámbitos en los que Australia cuenta con fortalezas reconocidas, desde la investigación y las tecnologías estratégicas hasta la formación de recursos humanos altamente calificados.



En este contexto, explicó que el programa de la visita combinará la diplomacia de alto nivel con iniciativas concretas de cooperación en economía, tecnología, educación y desarrollo del capital humano, con el propósito de generar nuevos motores de crecimiento para ambos países.



Al evaluar la evolución reciente de los vínculos bilaterales, el vicecanciller afirmó que las relaciones entre Vietnam y Australia atraviesan su etapa más dinámica desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral.



Indicó que la confianza política continúa fortaleciéndose mediante frecuentes intercambios de alto nivel y diversos mecanismos de cooperación bilateral, así como una estrecha coordinación en foros multilaterales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y las Naciones Unidas.



En el ámbito económico, señaló que el comercio bilateral supera actualmente los 14 mil millones de dólares y destacó el carácter complementario de ambas economías, además de su participación conjunta en acuerdos comerciales de nueva generación como el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el Área de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda (AANZFTA).



Resaltó asimismo que iniciativas como Aus4Innovation y el Centro de Tecnología Estratégica Vietnam-Australia están impulsando la cooperación en inteligencia artificial, semiconductores, datos digitales y minerales críticos, convirtiendo la ciencia, la tecnología y la innovación en un nuevo pilar del crecimiento de la relación bilateral.



En materia educativa, recordó que la Universidad RMIT fue la primera institución universitaria extranjera establecida en Vietnam y que actualmente más de 35 mil estudiantes vietnamitas cursan estudios en Australia. Además, destacó el papel de la comunidad de más de 350 mil vietnamitas residentes en ese país y de redes de intelectuales y empresarios como Asociación de Académicos y Expertos Vietnamita-Australianos (VASEA) como un sólido puente entre ambas naciones. También señaló que Australia sigue siendo un importante proveedor de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) en áreas como infraestructura, transformación digital, respuesta al cambio climático y transición ecológica, además de ampliar la formación de funcionarios a través del Centro Vietnam-Australia (VAC), ubicado en la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh.



El viceministro destacó igualmente los avances en la cooperación en defensa y seguridad, al recordar que Australia es el único país que ha apoyado el transporte del hospital de campaña vietnamita desplegado en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, además de brindar formación en inglés y medicina militar para fortalecer la participación de Vietnam en esas misiones.



Respecto a las expectativas de la visita, Manh Cuong afirmó que el principal objetivo consiste en transformar el potencial existente en proyectos concretos de cooperación. En ese sentido, los dirigentes de ambos países intercambiarán orientaciones estratégicas sobre tecnología, transición energética y formación de recursos humanos altamente calificados.



Añadió que uno de los puntos centrales del programa será el Foro TechConnect, concebido para fortalecer la cooperación entre gobiernos, empresas, universidades e institutos de investigación de ambos países y promover un ecosistema común de innovación. Asimismo, está prevista la firma de diversos acuerdos de cooperación entre instituciones gubernamentales, centros de investigación y empresas.



El funcionario expresó su confianza en que la visita permitirá consolidar la ciencia, la tecnología, la innovación y las industrias tecnológicas estratégicas como un nuevo pilar de la relación bilateral, junto con el comercio, la inversión y la educación, reforzando así la resiliencia de ambas economías y profundizando la Asociación Estratégica Integral en beneficio de los pueblos y las empresas de los dos países, así como de la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región./.

VNA