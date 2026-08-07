Vietnam y Tailandia profundizan cooperación con motivo del 50 aniversario de sus nexos



Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, recibió hoy aquí al presidente de la Asamblea Nacional y titular de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram.



To Lam destacó que la visita tiene un significado especialmente importante, al coincidir con el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países (6 de agosto). Este acontecimiento representa un hito que refleja el fuerte desarrollo de los vínculos Vietnam-Tailandia, así como un nuevo impulso para la cooperación bilateral en el futuro.



Tras expresar su satisfacción ante los avances positivos en las relaciones bilaterales en todos los ámbitos, el máximo dirigente vietnamita valoró los resultados de las conversaciones entre Sophon Zaram y el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, así como su encuentro con el primer ministro Le Minh Hung.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, recibe al presidente de la Asamblea Nacional y titular de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram. (Foto: VNA)

Resaltó el importante papel de la Asamblea Nacional tailandesa en la promoción de la cooperación bilateral y afirmó que la colaboración parlamentaria constituye un pilar fundamental para fortalecer la confianza política y contribuir a la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados por los líderes de ambos países.



Propuso que ambas partes continúen consolidando la confianza política mediante el mantenimiento regular de los intercambios de delegaciones y los contactos de alto rango y entre distintos niveles.



Además, instó a aplicar eficazmente el Programa de Acción para la implementación de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia para el período 2026-2031. También expresó su deseo de recibir próximamente la visita del Rey y la Reina de Tailandia a Vietnam.



Por su parte, Sophon Zaram transmitió los saludos y los mejores deseos del Rey Maha Vajiralongkorn, del primer ministro Anutin Charnvirakul y de otros dirigentes tailandeses al máximo dirigente vietnamita y a los líderes de alto nivel de Vietnam.



Felicitó los grandes logros de desarrollo alcanzados por Vietnam en los últimos años; destacó el creciente papel y prestigio del país en la región y en el mundo; y subrayó el deseo de aprender de la experiencia vietnamita en la simplificación y reorganización del aparato administrativo.



Afirmó que Tailandia concede gran importancia a la Asociación Estratégica Integral con Vietnam y señaló que ambos países cuentan con una sólida base de amistad, numerosos intereses estratégicos comunes y un gran potencial de cooperación.



Consideró que la elevación de las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Integral ha abierto una nueva etapa de desarrollo, y enfatizó el deseo de impulsar una cooperación integral con Vietnam, especialmente en economía, comercio, educación y turismo.



Al valorar positivamente la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países en los últimos años, Sophon Zaram afirmó que la Asamblea Nacional de Tailandia continuará coordinándose estrechamente con su similar de Vietnam para fortalecer la cooperación tanto a nivel bilateral como multilateral, así como promover el intercambio de experiencias en materia legislativa, supervisión y toma de decisiones sobre asuntos importantes de cada país.



Los dos dirigentes acordaron seguir reforzando la cooperación en defensa y seguridad; coordinar estrechamente la lucha contra la delincuencia transnacional; concretar próximamente la Estrategia de las “Tres Conexiones”; e implementar eficazmente programas y proyectos específicos destinados a fortalecer la conectividad entre ambas economías.



También coincidieron en promover un desarrollo equilibrado y sostenible del comercio bilateral, con el objetivo de alcanzar un volumen de intercambio comercial de 25 mil millones de dólares y, posteriormente, 50 mil millones de dólares, según el entendimiento común de los líderes de ambos países.



El presidente de la Asamblea Nacional tailandesa agradeció a Vietnam por su atención y apoyo a las empresas tailandesas que invierten y operan en el país.



Ambos dirigentes coincidieron en seguir creando condiciones favorables y alentando a las empresas de cada nación a ampliar sus inversiones en el otro país.



Al compartir la valoración del visitante sobre el papel de puente de la comunidad vietnamita en Tailandia, el secretario general del Partido y presidente To Lam expresó su esperanza de que la Asamblea Nacional y los organismos pertinentes de Tailandia continúen prestando atención y facilitando las condiciones para que la comunidad vietnamita pueda estabilizar su vida y contribuir activamente al fortalecimiento de la amistad entre los pueblos de ambos países.



To Lam también propuso que ambas partes sigan promoviendo las relaciones entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido Bhumjaithai de Tailandia, contribuyendo así a ampliar una base estable de cooperación entre los dos países.



Ambas partes acordaron continuar una estrecha coordinación en los mecanismos de cooperación regional e internacional, especialmente en el marco de la ASEAN, los mecanismos de cooperación de la subregión del Mekong y las Naciones Unidas, en beneficio de los pueblos de ambos países y contribuyendo activamente al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región./.



