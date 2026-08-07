Asamblea Nacional de Vietnam pide transparentar criterios para proyectos vinculados a APEC 2027

Hanoi ago (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam (Parlamento) debatió hoy el proyecto de resolución que establece mecanismos y políticas específicas para resolver las dificultades surgidas en la ejecución de los proyectos e infraestructuras destinados a la organización de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 en la Zona Especial de Phu Quoc, provincia sureña de An Giang.



Durante la sesión vespertina de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura, los diputados coincidieron en la necesidad de promulgar la resolución, al considerar que se trata de un instrumento de carácter excepcional diseñado para atender una situación especial derivada de la preparación de un acontecimiento político y diplomático de gran relevancia para Vietnam.



Al concluir el debate, el vicepresidente del órgano legislativo Nguyen Hong Dien señaló que la mayoría de los legisladores valoró el espíritu proactivo y responsable de los organismos encargados de elaborar y examinar el proyecto de resolución, así como el trabajo realizado para actualizar la documentación y llevar a cabo el proceso de revisión conforme a la legislación vigente.



Según el dirigente, la mayoría de las intervenciones coincidió en que la aprobación de mecanismos y políticas específicas resulta necesaria para eliminar los obstáculos que afectan la implementación de los proyectos e infraestructuras vinculados a la Cumbre de APEC 2027, contribuyendo así a garantizar el cumplimiento del calendario previsto y el éxito de uno de los eventos internacionales más importantes que acogerá el país.



No obstante, los diputados solicitaron al órgano redactor continuar revisando, modificando y completando el proyecto tanto desde el punto de vista del contenido como de la técnica legislativa, con el propósito de garantizar la coherencia, viabilidad y correcta aplicación de las disposiciones propuestas.



En particular, recomendaron incorporar de forma más clara los fundamentos políticos, jurídicos y prácticos que justifican cada uno de los mecanismos especiales incluidos en el texto y propusieron que el Gobierno identifique con claridad aquellas políticas que, por su naturaleza, requieran previamente la opinión de las autoridades competentes antes de ser sometidas a consideración de la Asamblea Nacional.



Otro de los aspectos que recibió especial atención fue la necesidad de definir con mayor precisión el ámbito de aplicación de la resolución, los sujetos beneficiarios y los principios que regirán su ejecución.



En este sentido, muchos diputados solicitaron que se haga público el listado de los proyectos e infraestructuras que podrán acogerse a los mecanismos especiales o, en su defecto, que se establezcan criterios objetivos y transparentes para su identificación. Hong Dien encargó al Secretario General del Parlamento y a la Comisión de Economía y Finanzas recopilar todas las opiniones de los diputados para remitirlas al Gobierno y a los organismos competentes, a fin de que sean estudiadas e incorporadas al proyecto antes de su presentación al Comité Permanente de la Asamblea Nacional y su posterior aprobación prevista para el final de la actual reunión extraordinaria./.

VNA