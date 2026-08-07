Concluye la 33ª Conferencia Diplomática con nuevas orientaciones para la política exterior

Hanoi (VNA)- La 33ª Conferencia Diplomática de Vietnam, bajo el lema “Fortalecer el papel de vanguardia y cumplir la misión estratégica y permanente de la diplomacia vietnamita en la nueva era”, concluyó hoy bajo la presidencia del miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.

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Se trata de la primera Conferencia Diplomática celebrada tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, que definió la diplomacia y la integración internacional como tareas “clave y permanentes”, en un momento en que el país entra en una etapa de transformación del modelo de desarrollo después del tercer Pleno del Comité Central del XIV mandato, con el requisito de impulsar las labores de relaciones exteriores en todos los ámbitos.

​Sobre esta base, la diplomacia ya no se considera únicamente un ámbito de relaciones con el exterior, sino que se ha convertido en un componente de la capacidad integral nacional, una tarea de todo el Partido, el pueblo, el Ejército y todo el sistema político.

A través de 20 sesiones de trabajo, con cerca de 250 intervenciones y miles de opiniones aportadas con responsabilidad y dedicación por dirigentes de organismos del Partido, ministerios, sectores, localidades y empresas, la conferencia logró una evaluación integral de la situación mundial y regional, identificó oportunidades y desafíos para el país en la nueva etapa de desarrollo.

​También aclaró tres cuestiones fundamentales: comprender correctamente la línea política y las tareas de desarrollo nacional vinculadas a los dos objetivos centenarios; entender adecuadamente la posición y las responsabilidades de la diplomacia y la integración internacional; así como asimilar plenamente los pensamientos, puntos de vista y grandes orientaciones del Partido y el Estado sobre la política exterior en la nueva etapa.

​En su discurso de clausura, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, expresó su profundo agradecimiento por la atención y orientación cercana del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam; el primer ministro Le Minh Hung; presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu; así como de otros dirigentes del Partido y del Estado.

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También agradeció la coordinación de los organismos del Partido, ministerios, sectores, localidades y empresas, junto con las valiosas contribuciones de todos los delegados, que contribuyeron al éxito de la 33ª Conferencia Diplomática.

La cita aprobó por consenso su Resolución y Programa de Acción, demostrando la alta determinación de todo el sector diplomático para implementar con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y otros documentos directivos sobre el desarrollo nacional y la labor exterior en la nueva era. /.