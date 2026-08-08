Vietnam seguirá siendo un actor clave en la configuración del futuro de ASEAN, afirma ministro

Hanoi (VNA) – Vietnam seguirá desempeñando un papel activo y constructivo en la configuración de los principales cambios estratégicos y del futuro desarrollo de la ASEAN, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.



El canciller hizo esta declaración en un artículo publicado con motivo del 59.º aniversario de la fundación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) (8 de agosto de 1967) y del 31.º aniversario de la adhesión de Vietnam al bloque (28 de julio de 1995).



En el artículo, recordó que la ASEAN fue fundada el 8 de agosto de 1967, sentando las bases de la cooperación regional en el Sudeste Asiático sobre los principios fundamentales del diálogo, la confianza y la amistad.



El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung. (Foto: VNA)

Casi seis décadas después, el bloque se ha convertido en uno de los modelos de cooperación regional más exitosos del mundo. Desde una región profundamente dividida, la ASEAN ha logrado construir un entorno regional pacífico y estable, consolidarse como un epicentro del crecimiento económico y crear una comunidad cohesionada en la que sus Estados miembros avanzan de manera firme y conjunta.



El año 2026 marca una nueva etapa en el desarrollo de la ASEAN, con el inicio de la implementación de los objetivos de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045.



El bloque cuenta con bases sólidas para hacer realidad esta visión: un espíritu de solidaridad y una voluntad política compartida entre los Estados miembros; un marco institucional y un proceso de integración regional construidos durante décadas; un mercado dinámico de casi 700 millones de personas, con una población joven; y una creciente demanda de una cooperación más profunda para afrontar conjuntamente los desafíos comunes.



Sin embargo, la evolución del panorama regional e internacional plantea nuevos retos.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y los jefes de las delegaciones de los países de la ASEAN participan en la sesión inaugural de la 48.ª Cumbre de la ASEAN, celebrada en Cebú, Filipinas, en mayo de 2026. (Foto: VNA)



La ASEAN ya no puede limitarse a adaptarse o reaccionar pasivamente a los cambios en el entorno estratégico, sino que debe participar activamente en la definición de las reglas del juego y liderar las tendencias de desarrollo regional. Esto exige que la ASEAN siga innovando con audacia en su enfoque y sus métodos de cooperación, avanzando hacia un modelo más proactivo, eficaz y sustantivo que genere beneficios concretos para sus ciudadanos y Estados miembros, señaló.



Más de tres décadas de cooperación con la ASEAN han reafirmado la importancia de las decisiones estratégicas adoptadas por el Partido y el Estado de Vietnam en materia de política exterior e integración internacional. En la actualidad, la ASEAN se ha convertido en un espacio estratégico de vital importancia para Vietnam, estrechamente vinculado con sus intereses en materia de seguridad, desarrollo y proyección internacional, señaló.



Como miembro activo, proactivo y responsable, Vietnam mantiene firme su compromiso con la defensa de los principios y valores fundamentales de la ASEAN.



El país ha contribuido activamente a preservar la solidaridad y la centralidad de la ASEAN, promover el respeto del derecho internacional y una arquitectura regional basada en normas, así como impulsar una «cultura de implementación» que mida el éxito de la cooperación por sus resultados concretos y los beneficios tangibles para la población.



Las constantes contribuciones de Vietnam a la ASEAN a lo largo de este proceso reflejan una convicción firme: el éxito de la ASEAN está estrechamente ligado al éxito de cada uno de sus Estados miembros, mientras que la fortaleza colectiva del bloque se construye sobre la responsabilidad compartida, los intereses comunes y una visión estratégica unificada.



Guiado por este espíritu y aprovechando la posición, el potencial y el prestigio alcanzados por el país tras 40 años de Doi Moi (Renovación), Vietnam seguirá desempeñando un papel activo en la configuración de los principales cambios estratégicos y del futuro desarrollo de la ASEAN, añadió el ministro.



Al entrar en una nueva era de desarrollo nacional, con la aspiración de construir un país fuerte y próspero, Vietnam adoptará la visión de «crecer junto con la ASEAN» como guía para realizar contribuciones cada vez más proactivas, positivas y sustantivas a la Comunidad de la ASEAN y participar en la construcción conjunta del futuro compartido de la región.



Fiel a su política exterior de independencia, autosuficiencia, resiliencia, multilateralismo y diversificación de las relaciones exteriores, así como al espíritu de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, Vietnam seguirá fortaleciendo su papel, sus iniciativas y sus propuestas para impulsar sus contribuciones a la ASEAN en seis prioridades estratégicas.



La primera consiste en contribuir activamente a crear y mantener un entorno regional pacífico, seguro y estable, señaló.



Explicó que Vietnam trabajará de manera constante con los demás países de la ASEAN para reforzar la solidaridad del bloque, defender su centralidad, respetar los principios y códigos de conducta y fortalecer la capacidad de la ASEAN para responder a desafíos de seguridad cada vez más complejos.



Vietnam también redoblará sus esfuerzos para promover el diálogo, generar confianza y respetar el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS). Asimismo, contribuirá a prevenir conflictos, gestionar las diferencias y resolver de manera armoniosa los problemas regionales sobre la base de intereses y responsabilidades compartidos.



La segunda prioridad es fortalecer la resiliencia y mejorar la calidad de la integración económica regional. Vietnam colaborará activamente con los demás Estados miembros de la ASEAN para profundizar la conectividad dentro del bloque.



El segundo aspecto consiste en fortalecer la resiliencia y mejorar la calidad de la integración económica regional. Vietnam colaborará activamente con los demás miembros de la ASEAN para profundizar la conectividad intrarregional, diversificar los mercados y las cadenas de suministro, garantizar la seguridad económica y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles perturbaciones.



Asimismo, contribuirá a los esfuerzos por garantizar la seguridad energética y alimentaria, mejorar la conectividad de las infraestructuras y generar nuevos motores de crecimiento basados en la ciencia, la tecnología y la innovación, al tiempo que impulsará la economía digital, la economía verde, la economía circular y una transición energética justa.



El tercer aspecto es fortalecer la «cultura de la implementación», con especial atención a convertir los acuerdos en proyectos concretos y las iniciativas en resultados medibles. Se dará prioridad al apoyo a los países y subregiones menos desarrollados, al tiempo que se aprovechará el papel de las empresas, la ciudadanía y las instituciones regionales para reducir las brechas de desarrollo.



El cuarto aspecto consiste en fortalecer de manera proactiva, equilibrada y sustantiva las relaciones exteriores de la ASEAN. Vietnam trabajará junto con los demás Estados miembros para profundizar y diversificar los vínculos con los socios externos sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco, garantizando al mismo tiempo la centralidad de la ASEAN y la coherencia con sus principios fundamentales.



El quinto aspecto es elevar la contribución del país, pasando de una participación activa a un papel más proactivo en la configuración de la agenda regional.



Vietnam propondrá nuevas iniciativas y promoverá una mayor proyección de la ASEAN en ámbitos en los que cuenta con experiencia y fortalezas, como la transformación digital, la innovación, la seguridad alimentaria, la gestión de los recursos hídricos, la respuesta al cambio climático, el desarrollo subregional, la conectividad entre el Mekong y la ASEAN, así como el fortalecimiento del papel de los jóvenes, las mujeres y las empresas en el proceso de construcción de la Comunidad.



El sexto aspecto consiste en reformar los métodos de trabajo y mejorar la eficiencia de las instituciones de la ASEAN. Vietnam y los demás Estados miembros aspiran a construir una ASEAN más ágil y flexible, con una mayor capacidad de previsión y de formulación de políticas para responder a las exigencias de la nueva etapa de desarrollo, añadió.



En un contexto mundial complejo, impredecible y en rápida evolución, Vietnam mantiene la firme convicción de que su desarrollo está estrechamente ligado al crecimiento de la ASEAN.



El país seguirá acompañando, contribuyendo y colaborando para aplicar con éxito la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, con el objetivo de que la ASEAN no solo se adapte a los cambios, sino que también contribuya activamente a configurar su propio papel en el escenario regional e internacional, generando beneficios concretos para sus pueblos y contribuyendo a la paz, la estabilidad y la prosperidad compartida en la región y el mundo, concluyó./.