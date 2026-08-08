Cultura-Deporte

Copa de Fútbol de ASEAN 2026: Vietnam avanza a semifinales como líder del Grupo A

Vietnam derrotó 3-1 a Camboya y terminó líder del Grupo A de la Copa ASEAN 2026 con 10 puntos, asegurando su pase a las semifinales.

El delantero Nguyen Dinh Bac (número 9) regatea el balón y abre el marcador para Vietnam en el minuto 18 del partido contra Camboya, disputado el 7 de agosto en el Estadio My Dinh. (Foto: VNA)
El delantero Nguyen Dinh Bac (número 9) regatea el balón y abre el marcador para Vietnam en el minuto 18 del partido contra Camboya, disputado el 7 de agosto en el Estadio My Dinh. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Vietnam cerró su participación en la fase de grupos de la Copa de Fútbol de ASEAN 2026 con una victoria por 3-1 sobre Camboya, lograda la noche del 7 de agosto en el Estadio Nacional My Dinh de Hanoi, y aseguró así el primer puesto del Grupo A y su clasificación para las semifinales.

Decidido a asegurar el liderato ante su público, Vietnam tomó la iniciativa desde el inicio y dominó la posesión. Camboya, sin embargo, generó peligro al contragolpe y en el minuto 14 Samuel Bong tuvo una clara ocasión, pero no pudo batir a Patrik Le Giang.

Los locales respondieron cuatro minutos después. Nguyen Dinh Bac culminó una incursión por el centro con un disparo raso y cruzado que puso el 1-0.

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La primera mitad concluye con ventaja de 1-0 para Vietnam. (Foto: VNA)

Vietnam mantuvo el control hasta el descanso y continuó dominando tras la reanudación. Camboya, no obstante, logró empatar en el minuto 71 por medio de Iago Bento, quien aprovechó un balón largo para superar al portero vietnamita.

Los locales recuperaron la ventaja en el minuto 84, cuando el defensa Im Vakhim introdujo el balón en su propia portería al intentar cortar una jugada de Nguyen Xuan Son. Ya en el descuento, Dinh Bac completó su doblete con un rápido contragolpe y sentenció el partido 3-1.

Con este resultado, Vietnam terminó líder del Grupo A con 10 puntos, gracias a tres victorias y un empate, y avanzó a las semifinales.

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Los aficionados apoyan a los jugadores locales en el Estadio My Dinh el 7 de agosto. (Foto: VNA)

El rival de Vietnam se conocerá tras la última jornada del Grupo B, cuyos partidos se disputarán a las 20:00 horas del 8 de agosto, con los enfrentamientos entre Tailandia y Myanmar, por un lado, y Malasia y Filipinas, por otro.

En el otro encuentro del Grupo A, Singapur empató 1-1 con Indonesia y aseguró el segundo puesto y su clasificación para las semifinales, mientras que Indonesia quedó eliminada de la competición.

Antes de la última jornada del Grupo B, Tailandia lidera la clasificación con nueve puntos, tras sumar tres victorias consecutivas. Malasia ocupa la segunda posición con seis puntos, mientras que Myanmar, también con seis unidades, es tercero debido a un peor balance en los enfrentamientos directos./.

VNA
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