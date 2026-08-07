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Celebrarán festival para honrar mi Quang, símbolo de la gastronomía de Quang Nam

Da Nang celebrará los días 14 y 15 de agosto un festival dedicado al mi Quang para promover su patrimonio culinario e impulsar el turismo gastronómico.

Mi Quang es una sopa de fideos al estilo de Quang Nam. (Foto: VNA)
Mi Quang es una sopa de fideos al estilo de Quang Nam. (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - Una festival concebido para honrar a mi Quang (sopa de fideos al estilo de Quang Nam) se celebrará los días 14 y 15 de agosto en la ciudad central de Da Nang, informó Ly Dinh Quan, presidente de la Asociación de Cultura Gastronómica local.

Organizado conjuntamente por el Comité Popular del barrio de Hoa Cuong, la Asociación de Cultura Gastronómica de Da Nang y otras entidades colaboradoras, el evento tiene como objetivo honrar el valor cultural del mi Quang, promover la imagen gastronómica de Da Nang e impulsar el turismo local.

Dinh Quan, quien también preside el comité organizador, afirmó que el mi Quang no es solo un plato emblemático de la región de Quang Nam, sino que también refleja la historia, la cultura y la vida cotidiana de las comunidades del centro de Vietnam.

Con sus ingredientes variados, métodos de preparación propios y sabores distintivos, este plato se ha convertido en una de las especialidades culinarias vietnamitas más conocidas, contribuyendo a fortalecer la posición de Da Nang en el mapa del turismo gastronómico.

Según el comité organizador, el festival busca preservar y promover el patrimonio culinario tradicional, al mismo tiempo que desarrolla el Mi Quang como un producto turístico representativo de la ciudad. A través de actividades de promoción, conexión empresarial y reconocimiento de marcas destacadas, el evento contribuirá a mejorar la calidad del producto, estandarizar los métodos de preparación y fortalecer la cadena de valor desde los ingredientes hasta los servicios, aumentando así la competitividad de la gastronomía local.

Como actividad previa al festival, el 11 de agosto se celebrará un seminario sobre el tema, que reunirá a responsables políticos, expertos culturales y gastronómicos, chefs, empresas turísticas, restaurantes, hoteles y productores de mi Quang para debatir medidas destinadas a conservar y promover este plato, además de fortalecer su marca vinculada al turismo y la economía creativa.

El festival de dos días incluirá una ceremonia inaugural, un programa de reconocimiento a las marcas destacadas de mi Quang de Da Nang en 2026, espacios de degustación y experiencias culinarias, así como pabellones de exposición de productos del programa “Cada comuna, un producto” (OCOP), especialidades locales e ingredientes de la región.

Los visitantes podrán disfrutar de demostraciones culinarias realizadas por artesanos y chefs, espectáculos culturales y artísticos, actividades de promoción del turismo gastronómico, así como programas de conexión empresarial y promoción de marcas.

La Asociación de Cultura Gastronómica de Da Nang también invitará a restaurantes de mi Quang, hoteles, empresas alimentarias, artesanos y marcas tradicionales e innovadoras a participar en un programa destinado a reconocer a las entidades que han contribuido a preservar y promover el patrimonio culinario local, al tiempo que consolidan a este plato como símbolo gastronómico de Da Nang y de toda la región central de Vietnam./.

VNA
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