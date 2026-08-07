El “pho” conquista Europa como embajador de la cultura vietnamita

Hanoi (VNA) - La Gira Cultural del Pho por Europa 2026 recorrió seis países del viejo continente para promover este paltillo tradicional como símbolo de la cultura vietnamita, combinando gastronomía, diplomacia cultural y actividades de intercambio con el público internacional y la comunidad vietnamita residente en el exterior.



Con siete paradas en la República Checa, Polonia, Eslovaquia, Austria, Hungría y Alemania, la gira reunió a ocho artesanos, chefs y especialistas culinarios de Vietnam, quienes ofrecieron demostraciones en vivo de la preparación del pho y compartieron la historia, las técnicas y los valores culturales asociados al plato más emblemático de la cocina vietnamita.



En cada destino, el aroma del caldo tradicional atrajo a numerosos visitantes interesados no solo en degustar el plato, sino también en conocer una receta transmitida de generación en generación. Las actividades permitieron acercar al público al origen del pho, su estrecha relación con la cultura vietnamita y su papel como símbolo de identidad nacional.



Uno de los principales impulsores de la iniciativa fue Mai Hai Lam, vietnamita residente en Polonia y fundador de la asociación We Love Pho, que promueve una red de chefs, restauradores, investigadores y aficionados a esa especialidad culinaria en Europa. Entre sus proyectos figura la elaboración de un mapa de los restaurantes vietnamitas especializados en este plato en el continente.



Las exhibiciones, organizadas en plazas, centros culturales y espacios comunitarios, despertaron un amplio interés entre el público europeo. En ciudades como Praga, numerosos asistentes esperaron para degustar las especialidades preparadas por los chefs vietnamitas y conocer las técnicas que distinguen a este icono culinario.



El presidente de la Asociación de Chefs Reales, Duong Van Hung, destacó que este tipo de intercambios contribuye a preservar y difundir los conocimientos tradicionales sobre la preparación del pho, desde la selección de los ingredientes hasta el equilibrio de sabores que caracteriza al plato.



Para los empresarios vietnamitas establecidos en Europa, la cocina constituye además una eficaz herramienta de promoción cultural. Es el caso de Pham Thanh Nhan, propietaria del restaurante Mama Pho en Polonia, quien expresó su deseo de preservar el auténtico sabor del pho del norte de Vietnam y acercarlo a un número cada vez mayor de europeos.



La gira también fortaleció los vínculos de la comunidad vietnamita en el extranjero. Familias residentes en distintos países acudieron con sus hijos para acercarlos a la lengua y las tradiciones de su país de origen, mientras las asociaciones locales colaboraron activamente en la organización de las actividades.



El embajador de Vietnam en Eslovaquia, Pham Truong Giang, afirmó que iniciativas de este tipo contribuyen a proyectar la riqueza cultural del país y a mostrar la positiva integración de la comunidad vietnamita en Europa.



De Praga a Berlín, pasando por Bratislava y Budapest, el pho continúa consolidándose como uno de los principales embajadores de la cultura vietnamita en Europa, acercando su historia, tradiciones y sabores a un público cada vez más amplio./.

VNA