Economía

Inversión total de vietnam en el extranjero totalizó 2,36 mil millones de dólares en siete meses

En los primeros siete meses de 2026, el capital total de inversión de Vietnam en el exterior (que comprende el capital recién registrado y el ajustado) alcanzó los 2,36 mil millones de dólares estadounidenses, una cifra 4,5 veces superior a la del mismo periodo del año anterior.

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VNA
#inversión #Vietnam #Laos
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