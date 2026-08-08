Inversión total de vietnam en el extranjero totalizó 2,36 mil millones de dólares en siete meses

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Vietnam refuerza su presencia comercial en India
Vietnam participará como País Socio en UPITS 2026, ampliando oportunidades para promover productos, conectar empresas y fortalecer su presencia en el mercado indio.
Vietnam y Australia buscan nuevos motores de crecimiento comercial
Vietnam y Australia buscan elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares mediante nuevos motores en agricultura, energía, minerales, tecnología e inversión.
Nuevas oportunidades para economía verde desde el “pulmón” del Sudeste vietnamita
El lago Dau Tieng fortalece la seguridad hídrica y abre nuevas oportunidades para el turismo, las energías renovables y la economía verde en Tay Ninh.
Vietnam estudia desarrollar reactores modulares pequeños para fortalecer su seguridad energética
Vietnam analiza el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR) para reducir su dependencia energética, fortalecer la seguridad eléctrica y avanzar hacia bajas emisiones.
Vietnam fortalece finanzas verdes con apoyo de fondo suizo
El Banco de Comercio Nam A y el Fondo Suizo de Inversión para Mercados Emergentes (SIFEM AG) firmaron recientemente en Ciudad Ho Chi Minh un acuerdo internacional de crédito verde por valor de 20 millones de dólares.
Experta canadiense destaca política exterior de Vietnam
Una experta canadiense destaca la política exterior independiente de Vietnam y las oportunidades para ampliar la cooperación bilateral con Canadá.
Vietnam necesita 700 mil millones de dólares para crecimiento verde
Vietnam necesitará una cifra estimada de 700 mil millones de dólares para alcanzar sus objetivos de crecimiento verde y emisiones netas cero para 2050.
Vietnam se consolida como mercado prioritario para empresas alimentarias de Polonia
Vietnam gana atractivo para las empresas alimentarias polacas gracias al EVFTA y a nuevas iniciativas para ampliar la presencia de productos europeos.
Mercado interno, clave para el crecimiento sostenible de la industria maderera vietnamita
Vietnam busca ampliar el mercado interno de madera hasta 7,3 mil millones de dólares en 2030 y reducir la dependencia de las exportaciones.
Grupo vietnamita se asocia con OpenAI para impulsar mercado de ciberseguridad
La vietnamita FPT fue reconocida como socio global de OpenAI para desarrollar soluciones de IA, ciberseguridad y transformación digital para empresas.
Vietnam busca impulsar exportaciones en el segundo semestre
Vietnam necesita adoptar medidas más firmes para mantener el crecimiento de sus exportaciones en la segunda mitad de 2026, en un contexto en el que las empresas enfrentan mayores costos, barreras comerciales y una creciente competencia.
Anuncian las 50 empresas cotizadas más reputadas y eficientes de Vietnam 2026
Vietnam Report presentó la lista VIX50 2026 de las 50 empresas cotizadas más reputadas y eficientes, destacando su innovación, gobernanza y crecimiento sostenible.
Usuarios de Weixin Pay podrán realizar pagos mediante códigos QR en Vietnam
NAPAS, BIDV y Weixin Pay amplían los pagos QR entre Vietnam y China para facilitar el turismo, el comercio y los pagos transfronterizos.
Exportaciones vietnamitas de durián apuntan a nuevo récord
Vietnam prevé exportar 4,5 mil millones de dólares en durián en 2026 gracias a reformas, mayor acceso a mercados y una gestión más transparente.
Ingresos presupuestarios de Vietnam por comercio exterior aumentan 18,7% en siete meses
Los ingresos aduaneros de Vietnam aumentaron un 18,7% entre enero y julio de 2026, mientras el país refuerza la lucha contra el contrabando y moderniza sus aduanas.
Empresas chinas ven gran potencial de cooperación con Vietnam en mecanización agrícola
Vietnam y China exploran nuevas oportunidades de cooperación en maquinaria agrícola, transferencia tecnológica, capacitación y servicios para impulsar la mecanización y modernización del sector.
Quang Ninh capta más de mil millones de dólares en IED en siete meses
Durante los primeros siete meses de 2026, la provincia vietnamita de Quang Ninh captó más de mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), superando el ritmo previsto en su plan anual y consolidándose como un destino seguro y atractivo para los inversionistas internacionales.
Productos agropecuarios vietnamitas alcanzan 74 mil millones de dólares en exportaciones
Las exportaciones de productos agropecuarios, forestales y acuícolas de Vietnam alcanzaron en los primeros siete meses de 2026 cerca de 42,8 mil millones de dólares, un incremento interanual del 7,5%, equivalente a casi el 60% de la meta fijada para todo el año.
Expertos piden asegurar suministro para elevar valor de exportaciones madereras de Vietnam
Vietnam impulsa el suministro de madera de gran diámetro y gestión forestal sostenible para aumentar el valor agregado y las exportaciones del sector maderero.
Refuerza Vietnam protección del consumidor en la economía digital
Vietnam fortalece el marco jurídico para proteger a los consumidores frente a los riesgos del comercio electrónico y la economía digital, con nuevas normas sobre datos, plataformas y resolución de disputas.