Vietnam estudia desarrollar reactores modulares pequeños para fortalecer su seguridad energética

Hanoi (VNA) - Ante el rápido aumento de la demanda de electricidad para la industrialización, la reducción de la generación termoeléctrica a carbón, la dependencia de las importaciones de gas natural licuado (GNL) y la intermitencia de las energías renovables, Vietnam estudia el desarrollo de la energía nuclear mediante reactores modulares pequeños (SMR) como una solución a largo plazo para fortalecer la seguridad energética.

Vladimir Kriventsev, experto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), señaló que la tendencia mundial es pasar de las centrales nucleares de gran capacidad a los SMR, que ofrecen mayor flexibilidad y permiten una producción modular. Indicó que, para los países que inician programas de SMR, las prioridades son garantizar la seguridad nuclear, fortalecer la capacidad regulatoria y definir una estrategia para la gestión del combustible gastado.

El OIEA reafirmó su compromiso de apoyar a Vietnam mediante normas técnicas, capacitación e intercambio de experiencias en materia de licenciamiento.

Según la clasificación del OIEA, los SMR tienen una capacidad inferior a 300 MW eléctricos y destacan por su flexibilidad y escalabilidad. En la actualidad representan apenas el 0,07% de la capacidad nuclear instalada en el mundo, lo que demuestra que esta tecnología aún se encuentra en una etapa inicial de desarrollo.

Sergey Salata, director técnico de Star Energy Vietnam, afirmó que los SMR constituyen una opción adecuada para que Vietnam retome gradualmente el desarrollo de la energía nuclear, gracias a su diseño compacto, tecnología ya comprobada y capacidad de operar tanto conectados a la red eléctrica como de forma independiente, además de permitir la ampliación progresiva mediante módulos.

El director del Instituto de Energía Atómica de Vietnam, Tran Chi Thanh, informó que el país reactivó el proyecto de la central nuclear de Ninh Thuan con reactores de gran capacidad y continúa elaborando el Programa Nacional de Desarrollo de la Energía Nuclear, en el que los SMR ocuparán un papel importante.

No obstante, subrayó que su implementación deberá realizarse de manera gradual, prudente y basada en evidencias científicas. El Instituto impulsa actualmente actividades de investigación, formación y cooperación internacional para preparar la futura incorporación de los SMR como alternativa a las centrales termoeléctricas hacia 2050.

Según Tran Chi Thanh, Vietnam ha avanzado en el perfeccionamiento del marco jurídico para el desarrollo de la energía nuclear. La Ley de Electricidad modificada de 2024 y la Ley de Energía Atómica modificada de 2025 incorporan disposiciones sobre preparación de inversiones, evaluación de emplazamientos, diseño, evaluación técnica y operación de centrales nucleares. Además, la Resolución 70-NQ/TW de 2025 del Buró Político fomenta la participación del sector privado en proyectos de SMR.

De acuerdo con la Estrategia para el desarrollo y la aplicación de la energía atómica con fines pacíficos hasta 2035, con visión hacia 2050, Vietnam prevé poner en funcionamiento dos centrales nucleares de gran capacidad en Ninh Thuan y desarrollar al menos un proyecto basado en tecnología SMR antes de 2035. Para 2050, el sistema nuclear nacional estaría compuesto por aproximadamente cuatro reactores de gran potencia y entre 10 y 15 SMR.

El Gobierno también ha identificado los SMR como una tecnología estratégica destinada a impulsar nuevos motores de crecimiento, reforzar la autonomía energética y contribuir al cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Los expertos consideran que la experiencia internacional en la autorización y operación de los primeros proyectos de SMR servirá de referencia para que Vietnam desarrolle, de forma segura, eficiente y sostenible, su futura industria de energía nuclear./.

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