Aerolínea surcoreana reanudará ruta entre Incheon y Ciudad Ho Chi Minh

Seúl (VNA) - La aerolínea surcoreana Air Premia reanudará el próximo 5 de noviembre los vuelos entre Incheon y Ciudad Ho Chi Minh, con cinco frecuencias semanales, en respuesta a la creciente demanda de viajes entre Corea del Sur y Vietnam.



La compañía, que combina el modelo de servicio tradicional con el de bajo costo, retomará esta ruta tras tres años de suspensión desde septiembre de 2023.



Los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Incheon partirán a las 18:40 horas (16:40, hora de Vietnam) los lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos, y llegarán al Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat a las 23:00 horas (01:00 del día siguiente, hora surcoreana).



En sentido inverso, los vuelos despegarán de Ciudad Ho Chi Minh a las 00:30 horas los lunes, martes, jueves, viernes y domingos, y aterrizarán en Incheon a las 07:40 horas, hora local.



Según Air Premia, Ciudad Ho Chi Minh, principal centro económico y comercial de Vietnam, registra una elevada demanda de viajes de negocios y actividades comerciales, además de contar con un gran atractivo turístico gracias a su oferta cultural, gastronómica y de experiencias.



La reanudación de la ruta busca ampliar la red de conexiones entre Vietnam y Estados Unidos a través del aeropuerto de Incheon, al tiempo que permitirá a Air Premia reforzar su competitividad en el transporte de pasajeros y carga y aprovechar la creciente demanda de servicios aéreos en Ciudad Ho Chi Minh.



La aerolínea informó que los billetes estarán disponibles desde las 10:00 horas del 10 de agosto a través de su página web oficial. Con motivo de la reapertura de la ruta, ofrecerá descuentos de hasta el 15% en todas las clases de servicio hasta el 17 de agosto.



La reanudación de los vuelos se produce en un contexto de creciente movilidad entre Corea del Sur y Vietnam, especialmente entre turistas, empresarios y pasajeros en tránsito hacia Norteamérica. Air Premia espera que la nueva conexión contribuya a ampliar su presencia en el mercado vietnamita y a consolidar el papel del Aeropuerto Internacional de Incheon como centro internacional de conexiones./.

VNA