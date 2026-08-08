Vietnam debate ley para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam (ANV, Parlamento) debatió hoy el proyecto de Ley de Prevención y Lucha contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en el marco de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura.



La mayoría de los diputados coincidió en la necesidad de promulgar la ley, al considerar que contribuirá a perfeccionar el marco jurídico para cumplir los compromisos internacionales de Vietnam; prevenir, detectar y detener de forma proactiva la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, así como de los medios de transporte relacionados; y proteger la seguridad nacional y el entorno de paz necesario para el desarrollo del país.



Durante el debate, la diputada Trinh Thi Tu Anh, de la provincia altiplana de Lam Dong, propuso ampliar el alcance de las actividades sujetas a control para incluir el corretaje, la consultoría, la representación, la intermediación comercial y otros servicios relacionados con bienes, materiales, equipos, programas informáticos, tecnologías y servicios sujetos a control.

El miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Defensa, general Phan Van Giang. (Foto: VNA)





Según la legisladora, la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establece obligaciones para los Estados miembros destinadas a prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva, incluido el control de las actividades de corretaje y otros servicios de intermediación relacionados.



En cuanto a las medidas de prevención y respuesta de emergencia, Trinh Thi Tu Anh consideró que el plazo máximo de 24 horas previsto en el proyecto para medidas como la suspensión de actividades o de mercancías resulta demasiado corto para determinados casos. Propuso ampliarlo a un máximo de 48 horas y permitir una única prórroga de hasta otras 48 horas en los casos complejos que requieran verificaciones especializadas.



Por su parte, la diputada Le Thi Thanh Lam, de la ciudad sureña de Can Tho, pidió precisar las responsabilidades de los gobiernos locales y de los organismos especializados de las administraciones provinciales en la aplicación de la ley, la recepción de alertas y la coordinación de las respuestas.



También propuso establecer un sistema de datos compartido para evitar que las empresas tengan que presentar la misma información ante diferentes organismos. En su opinión, cuando una mercancía ya esté regulada por otra legislación especializada, las autoridades encargadas de prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva deberían poder utilizar y compartir los resultados de los procedimientos de declaración, inspección y autorización ya realizados, solicitando únicamente la información adicional necesaria para evaluar los riesgos.



La diputada señaló además que las medidas de control pueden afectar directamente los derechos de propiedad, las actividades empresariales y la celebración de contratos. Por ello, pidió establecer claramente su duración, las condiciones para su prórroga y el momento en que debe revisarse la necesidad de mantenerlas, así como disponer su terminación inmediata cuando ya no existan motivos para aplicarlas.



En relación con las empresas que cumplen adecuadamente las normas, el diputado Nguyen Thanh Trung, de Ciudad Ho Chi Minh, respaldó el mecanismo de trato prioritario previsto en el proyecto. Sugirió que las empresas con buenos programas internos de control y un historial de cumplimiento puedan beneficiarse de una menor frecuencia de inspecciones, procedimientos de declaración simplificados, tramitación prioritaria y una mayor aplicación de controles posteriores.



No obstante, señaló que los criterios para reconocer a las empresas cumplidoras deben ser claros, públicos, transparentes y verificables, y que el régimen prioritario no debe implicar la exención de inspecciones, supervisión o responsabilidad jurídica.



Nguyen Thanh Trung también pidió diferenciar claramente las responsabilidades de las empresas y las del Estado. Las compañías, indicó, solo pueden verificar información dentro de sus posibilidades razonables, mientras que las autoridades competentes deben proporcionar listas de alerta, criterios de identificación y mecanismos de consulta cuando se trate de información perteneciente a bases de datos especializadas del Estado.



Para las pequeñas y medianas empresas, propuso que el Gobierno facilite formularios simplificados, herramientas de consulta electrónica, materiales de orientación y programas de capacitación, sin exigirles necesariamente invertir en programas informáticos específicos o contratar organismos externos para certificar el cumplimiento.



Al responder a las opiniones de los diputados, el viceprimer ministro y titular de Defensa, general Phan Van Giang, afirmó que el Gobierno y el organismo encargado de redactar el proyecto continuarán revisando y perfeccionando el texto para garantizar su viabilidad, coherencia con el sistema jurídico y compatibilidad con los tratados internacionales de los que Vietnam es miembro.



Subrayó que el proceso de revisión deberá cumplir tres requisitos principales: garantizar la defensa y la seguridad nacional sin obstaculizar las actividades civiles, productivas, empresariales, de investigación científica e innovación legítimas; mejorar la eficacia de la gestión sin generar procedimientos, licencias, obligaciones de información o requisitos de cumplimiento duplicados; y establecer claramente en la propia ley las cuestiones relacionadas con los derechos, obligaciones, fundamentos, competencias, plazos y procedimientos para aplicar las medidas de control.



En la misma sesión, los diputados debatieron y contribuyeron con opiniones sobre el proyecto de ley que modifica y complementa algunos artículos de nueve leyes relacionadas con los asuntos militares y de defensa nacional./.