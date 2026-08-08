Vietnam busca profundizar su Asociación Estratégica Integral con Australia

Hanoi (VNA)- La visita de Estado a Australia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, del 9 al 14 de agosto contribuirá a generar un nuevo impulso para profundizar y hacer más sustancial y efectiva la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Por invitación de la gobernadora general de Australia, Sam Mostyn, To Lam realizará la visita junto con una delegación de alto nivel de Vietnam. Se trata de la primera visita de un secretario general del Partido y presidente del Estado vietnamita a Australia, en un contexto en que las relaciones bilaterales atraviesan una etapa dinámica, con amplias oportunidades y potencial de cooperación.



Vietnam y Australia establecieron relaciones diplomáticas el 26 de febrero de 1973. Desde entonces, los vínculos bilaterales han avanzado de manera constante, pasando de la Asociación Integral en 2009 a la Asociación Integral Intensificada en 2015, la Asociación Estratégica en 2018 y, finalmente, la Asociación Estratégica Integral en marzo de 2024.

El ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, recibe al viceprimer ministro y titular de Defensa de Australia, Richard Males, en 25/11/2022. (Foto: VNA)



La elevación de las relaciones a este último nivel estableció un nuevo marco de cooperación y definió seis áreas prioritarias: fortalecer la confianza política y la diplomacia; promover una cooperación económica, comercial y de inversión más amplia y efectiva; impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital y verde; profundizar la cooperación cultural, educativa y frente al cambio climático; ampliar los intercambios entre los pueblos; y reforzar el entendimiento mutuo en materia de defensa y seguridad.



En octubre de 2024, ambas partes adoptaron el Programa de Acción para implementar la Asociación Estratégica Integral durante el período 2024-2027. Tras dos años de aplicación, las relaciones bilaterales se han desarrollado de forma amplia y sustancial, y ambos países han completado el 96 por ciento de las actividades previstas en dicho programa.



La confianza política se ha consolidado mediante visitas e intercambios de alto nivel, mecanismos de diálogo y una estrecha coordinación en foros regionales e internacionales, incluidos las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En el ámbito de defensa y seguridad, la cooperación también registra avances positivos. Un hito importante fue la celebración del primer Diálogo de Seguridad a nivel ministerial Vietnam-Australia en Canberra en octubre de 2024. Australia es, además, el único país que ha apoyado a Vietnam en el transporte de un hospital de campaña y en la formación en inglés y medicina militar, contribuyendo a mejorar la capacidad vietnamita para participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.



La cooperación económica, comercial e inversionista constituye uno de los pilares importantes de los vínculos bilaterales. El intercambio comercial bidireccional supera actualmente los 14 mil millones de dólares. En los primeros seis meses de 2026, alcanzó 8,1 mil millones de dólares, un aumento de casi 22% interanual. Las exportaciones vietnamitas a Australia sumaron 3,8 mil millones de dólares, un incremento de más del 25%.



El pomelo de cáscara verde de Vinh Long forma parte de los productos vietnamitas exportados a Australia. (Foto: VNA)



Ambos países se han fijado como objetivo elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares y duplicar las inversiones mutuas en los próximos años. Vietnam y Australia cuentan, además, con economías altamente complementarias y son miembros de acuerdos comerciales como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el Tratado de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda (AANZFTA).



La ciencia, la tecnología y la innovación están emergiendo como nuevos motores de las relaciones bilaterales. Los dos países implementan la segunda fase del programa Aus4Innovation y han establecido en Hanoi el Centro de Tecnología Estratégica Vietnam-Australia, que investiga ámbitos como 5G, 6G, inteligencia artificial y semiconductores. En julio de 2026 también se puso en marcha la Iniciativa de Cooperación Australia-Vietnam en Innovación, Ciencia y Tecnología para impulsar la investigación conjunta y los vínculos entre universidades, institutos de investigación y empresas.



La educación y la formación continúan siendo otro ámbito destacado. Australia concede cada año alrededor de 70 becas universitarias y de posgrado a Vietnam. En 2026, cerca de 25 mil estudiantes vietnamitas cursan estudios en Australia.



Los intercambios entre los pueblos y la cooperación cultural también se han ampliado. Actualmente funcionan 15 pares de localidades hermanadas entre ambos países. A comienzos de 2026, por primera vez, la Orquesta de Música de la Corte de Hue realizó una gira por tres estados y territorios australianos, contribuyendo a promover la cultura vietnamita y a fortalecer el entendimiento entre los pueblos.



La visita del máximo dirigente vietnamita a Australia adquiere especial relevancia en este contexto, al ser la primera a la nación oceánica de To Lam en el actual cargo y la primera de un dirigente clave de Vietnam desde que ambos países elevaron sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral en marzo de 2024.



El viaje también constituye una importante puesta en práctica de la política exterior adoptada en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, contribuyendo a concretar la orientación de profundizar las relaciones con los socios estratégicos integrales de manera sustancial, efectiva y sostenible.



Según el viceministro permanente de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Manh Cuong, la visita se desarrolla en un contexto en que Vietnam promueve un nuevo modelo de desarrollo basado en la productividad, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y una gobernanza moderna, ámbitos en los que Australia posee fortalezas.



En este sentido, la visita tiene como objetivo seguir consolidando y elevando la confianza política al más alto nivel, generar un nuevo impulso para implementar eficazmente la Asociación Estratégica Integral y orientar las prioridades de cooperación bilateral en la próxima etapa.



El embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam, consideró que la visita marcará un hito importante para elevar la confianza política y profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Según el diplomático, el viaje abrirá nuevas oportunidades de cooperación en tres grupos de ámbitos prioritarios: la transformación digital, la ciencia y tecnología y la economía digital, considerados nuevos motores de crecimiento para ambos países; la construcción de cadenas de suministro sostenibles y el fortalecimiento de la resiliencia de las dos economías ante las incertidumbres geopolíticas; así como el impulso de la cooperación tradicional en comercio, inversión, educación y formación y salud.



En un contexto regional e internacional caracterizado por cambios rápidos, complejos e impredecibles, la visita también tendrá un significado que trasciende el marco bilateral. Además de intercambiar puntos de vista sobre la cooperación entre ambos países, los dirigentes vietnamitas y australianos tendrán la oportunidad de abordar cuestiones regionales e internacionales de interés común y fortalecer la coordinación en los mecanismos multilaterales.



De esta manera, la visita de Estado de To Lam a Australia no solo abrirá una nueva etapa de desarrollo de las relaciones bilaterales, sino que también reflejará la visión estratégica y la determinación de los dirigentes de ambos países de construir unos vínculos Vietnam-Australia cada vez más sustanciales y efectivos, sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y el beneficio compartido./.