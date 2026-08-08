Presidente parlamentario insta a Policía Económica a reforzar su papel en la lucha contra corrupción

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, instó a la Policía Económica a reafirmar su papel clave en la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro, las prácticas negativas, los delitos económicos y el contrabando, así como a identificar y prevenir riesgos de manera proactiva y contribuir a perfeccionar el marco institucional para crear un entorno de inversión y negocios transparente y seguro.



El 8 de agosto, en Hanoi, el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, asistió y pronunció un discurso en el acto conmemorativo del 70.º aniversario del Día Tradicional de la Policía Económica (10 de agosto de 1956 ), que incluyó la entrega de la Orden Ho Chi Minh.



En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, Tran Thanh Man entregó la Orden Ho Chi Minh a la Policía Económica en reconocimiento a sus destacados logros y contribuciones a la causa revolucionaria del Partido y de la nación. Con motivo de la celebración, entregó también a la fuerza una estatua del Presidente Ho Chi Minh durante su visita a su tierra natal, obsequio del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam.



Durante el acto, los participantes escucharon el mensaje de felicitación enviado por To Lam. El secretario general del Partido y presidente del Estado reconoció y valoró las importantes contribuciones de la Policía Económica a lo largo de sus 70 años de desarrollo, y le pidió continuar renovando y elevando la calidad de su trabajo, con firmeza política, excelencia profesional y sólido dominio de la legislación.



La Policía Económica debe pasar de centrarse principalmente en la lucha y el tratamiento de los delitos a identificar y prevenir de forma proactiva los riesgos, participar activamente en el perfeccionamiento de las instituciones y contribuir a proteger un entorno de inversión y negocios transparente, equitativo y seguro. Cada agente debe mantener su firmeza política, ética profesional, respeto a la ley e integridad.



Avanzar hacia la prevención y el perfeccionamiento institucional



Tras 70 años de construcción y desarrollo, la Policía Económica se ha convertido en una fuerza cada vez más regular, profesional y moderna, con una organización unificada desde el nivel central hasta las localidades. Sus agentes están presentes habitualmente en sectores económicos estratégicos y complejos, donde combaten las infracciones contra el orden de gestión económica y protegen los bienes del Estado, así como los derechos e intereses legítimos de organizaciones, empresas y ciudadanos.



La fuerza también ha desempeñado un papel activo en el asesoramiento para la elaboración y perfeccionamiento de la legislación, identificando deficiencias y lagunas en los mecanismos y políticas para proponer soluciones. Estas acciones contribuyen a eliminar obstáculos, mejorar el entorno de inversión y negocios y movilizar recursos para el desarrollo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, junto a los delegados participantes en el acto conmemorativo. Foto: VNA

Tran Thanh Man señaló que Vietnam se encuentra ante grandes oportunidades de desarrollo, pero también enfrenta nuevos desafíos, entre ellos modalidades y métodos delictivos cada vez más sofisticados que generan riesgos para la seguridad económica, financiera y de datos, las cadenas de suministro y el ciberespacio.



En este contexto, la Policía Económica debe cambiar decididamente su enfoque: pasar de centrarse principalmente en detectar y procesar casos a combinar prevención, detección, investigación y asesoramiento para perfeccionar las instituciones; de resolver las consecuencias a identificar y prevenir los riesgos de manera anticipada; y de una mentalidad de gestión a otra orientada al servicio, la creación de condiciones favorables y el apoyo al desarrollo.



Fortalecer la capacidad para combatir los delitos de alta tecnología



El presidente de la Asamblea Nacional pidió a la Policía Económica concentrarse en investigar y sancionar estrictamente los actos de abuso de cargos y competencias, así como el aprovechamiento de mecanismos y políticas para obtener beneficios ilícitos y apropiarse de bienes públicos, recursos naturales y otros recursos destinados al desarrollo nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, interviene en el evento. (Fuente: VNA)

Subrayó que el valor de una investigación no reside únicamente en sancionar a los infractores y recuperar los bienes perdidos, sino también en esclarecer las causas y condiciones que permitieron que se produjeran las infracciones, con el fin de perfeccionar los mecanismos de gestión y evitar que vuelvan a repetirse.



Asimismo, pidió reforzar la coordinación entre la Policía Económica y los organismos de inspección, supervisión, auditoría, tributación, aduanas, banca, gestión del mercado y justicia, además de ampliar la cooperación internacional en la investigación de delitos transnacionales, el intercambio de información y la recuperación de activos.



Ante el rápido avance de la transformación digital y la economía digital, la fuerza debe desempeñar un papel pionero en la aplicación de la ciencia y la tecnología, el aprovechamiento de datos, la investigación digital y el rastreo de flujos financieros. También debe anticipar los nuevos riesgos derivados de los activos digitales, los flujos de capital transfronterizos y los nuevos modelos de negocio.



Tran Thanh Man subrayó además la importancia de formar una plantilla de agentes con firmeza política, integridad, imparcialidad y sólidos conocimientos jurídicos, profesionales y tecnológicos, así como capacidad para trabajar en entornos internacionales. Al mismo tiempo, pidió reforzar el control del poder en el ejercicio de las funciones policiales.



El presidente de la Asamblea Nacional expresó su confianza en que la Policía Económica continuará cosechando nuevos logros y méritos, siendo digna de convertirse en una “espada afilada” en la lucha contra la delincuencia y en un “escudo de acero sólido” del Partido, el Estado y el pueblo./.