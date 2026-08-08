Nuevas oportunidades para economía verde desde el “pulmón” del Sudeste vietnamita

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - Con una vasta superficie de agua, paisajes naturales prácticamente intactos y un ecosistema diverso, el lago Dau Tieng no solo desempeña un papel fundamental para garantizar la seguridad hídrica, sino que también ofrece amplias oportunidades para impulsar la economía verde y fomentar un crecimiento sostenible en la provincia de Tay Ninh y la región del Sudeste de Vietnam.

Considerado el mayor embalse artificial para riego del Sudeste Asiático, el lago Dau Tieng cuenta con una superficie de aproximadamente 270 kilómetros cuadrados y una capacidad de diseño de 1,58 mil millones de metros cúbicos.

Se extiende por las localidades de Tay Ninh, Dong Nai y Ciudad Ho Chi Minh, e incluye un embalse principal, varias presas auxiliares, compuertas de regulación, un aliviadero, unos 150 kilómetros de canales principales y más de 300 obras hidráulicas.

Durante años, el embalse ha garantizado el suministro de agua para el riego directo de cerca de 117 mil hectáreas de tierras agrícolas, además de abastecer de agua al consumo doméstico y la producción industrial. También contribuye a frenar la intrusión salina, garantiza el suministro hídrico para más de 61 mil hectáreas de cultivos situados a lo largo de los ríos Sai Gon y Vam Co Dong, reduce el riesgo de inundaciones, mejora el medioambiente y la calidad del agua cauce abajo, y genera electricidad con una capacidad instalada de 20,5 MW.

El lago Dau Tieng desempeña un papel fundamental para garantizar la seguridad hídrica. (Fuente: VNA)

Más allá de su función hidráulica, el lago es considerado el “pulmón verde” de la región. Su extensa lámina de agua, penínsulas, islas y rica biodiversidad crean condiciones favorables para desarrollar el ecoturismo, la agricultura ecológica, la acuicultura sostenible y otros servicios vinculados a la naturaleza.

Actividades como el kayak, el campismo, la pesca y la contemplación del amanecer y el atardecer atraen cada vez a más visitantes. Integrado con la Zona Turística Nacional de la montaña Ba Den y otros destinos culturales e históricos de Tay Ninh, el lago puede convertirse en un importante eje turístico capaz de prolongar la estancia y aumentar el gasto de los visitantes.

Según Tran Quang Hung, director general de la Compañía de Responsabilidad Limitada de un Solo Miembro para la Explotación de Obras Hidráulicas del Sur, el lago aún dispone de un gran potencial para desarrollar el ecoturismo, la forestación de zonas semisumergidas, la acuicultura, la explotación minera conforme a la planificación y proyectos de energías renovables, como la solar. Estos recursos constituyen una base sólida para potenciar el aprovechamiento multifuncional y promover la economía verde.

Turista visita, disfruta y captura los paisajes naturales del lago Dau Tieng. (Fuente: VNA)

En los próximos años, la empresa coordinará con las autoridades competentes la revisión y digitalización de las áreas protegidas de la infraestructura hidráulica, reforzará el sistema de delimitación e incorporará los terrenos del embalse a la planificación del uso del suelo, garantizando un equilibrio entre la protección de las obras y los derechos legítimos de la población local.

De acuerdo con el Departamento de Gestión y Construcción de Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, además de garantizar el suministro de agua, la seguridad de la infraestructura y la mitigación de inundaciones, el lago Dau Tieng desempeña un papel estratégico en el desarrollo socioeconómico, la seguridad hídrica y el aprovechamiento multifuncional.

Para aprovechar plenamente su potencial, Tay Ninh continuará reforzando la supervisión de la seguridad de las obras, la gestión de la explotación de los recursos naturales, la protección del entorno del embalse, el control de la contaminación del agua, la conservación de los bosques de cabecera y de la biodiversidad, así como la sensibilización de la comunidad sobre la protección del medioambiente.

De una infraestructura hidráulica clave para la seguridad hídrica, el lago Dau Tieng evoluciona gradualmente hacia un espacio de desarrollo multifuncional. La explotación racional de sus recursos, combinada con la protección del medioambiente y del ecosistema, permitirá que esta “joya verde” del Sudeste se consolide como un motor de crecimiento y un destino atractivo dentro de la estrategia de desarrollo sostenible y verde de Tay Ninh./.