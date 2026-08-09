Visita a Nueva Zelanda del máximo dirigente vietnamita impulsará nexos bilaterales

Hanoi (VNA)- La próxima visita de Estado a Nueva Zelanda del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, marca un hito importante para impulsar la Asociación Estratégica Integral bilateral hacia un desarrollo aún más dinámico, sustantivo y eficaz en la nueva etapa.



Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong en una entrevista a la prensa en vísperas de la visita de Estado, la primera realizada por un secretario general del Partido y presidente de Vietnam en ambas funciones.



Según el vicecanciller, la visita reafirma la política coherente de Vietnam de conceder gran importancia a sus relaciones con Nueva Zelanda, un socio amistoso, con un gran potencial y que comparte muchos aspectos en común con Vietnam en la región del Pacífico Sur.



La visita tiene lugar además en un momento en que Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo, en la que se priorizan la mejora de la calidad de los recursos humanos, la agricultura de alto valor añadido y el crecimiento verde.



Se trata de ámbitos en los que Nueva Zelanda cuenta con amplia experiencia y una sólida reputación internacional, y en los que ambos países ya mantienen una cooperación eficaz. Al mismo tiempo, existe un enorme potencial en otros sectores que ambas partes deberán seguir aprovechando con mayor intensidad.



Por ello, durante la visita, ambos países impulsarán una cooperación concreta en educación, agricultura, comercio y desarrollo sostenible, con el propósito de transformar los compromisos políticos en beneficios tangibles, programas y proyectos que contribuyan a los objetivos de desarrollo de cada país.



Al hacer balance de los principales hitos recientes de las relaciones entre Vietnam y Nueva Zelanda, Manh Cuong destacó como elemento sobresaliente el carácter complementario de ambas economías, que abre un amplio margen para una cooperación orientada al desarrollo sostenible de los dos países.



Ambos países mantienen contactos de alto nivel y un mecanismo de consultas anuales entre sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores, además de una estrecha coordinación en la ASEAN, el APEC y las Naciones Unidas.



En su calidad de coordinador de las relaciones ASEAN-Nueva Zelanda para el período 2024-2027, Vietnam ha trabajado junto con Nueva Zelanda para impulsar la elevación de las relaciones ASEAN-Nueva Zelanda a una Asociación Estratégica Integral, contribuyendo a estrechar aún más los vínculos de Nueva Zelanda con el Sudeste Asiático.



En el ámbito comercial, el intercambio bilateral avanza hacia el objetivo de alcanzar los 3 mil millones de dólares.



Ambos países han adoptado medidas para alcanzar pronto este hito mediante la apertura de los mercados de productos agrícolas, la eliminación de barreras técnicas y el aprovechamiento eficaz de los acuerdos de libre comercio en los que participan, como el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el Tratado por el que se establece la Zona de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda (AANZFTA).



El viceministro señaló que las estructuras comerciales de ambos países presentan un bajo nivel de competencia directa y un alto grado de complementariedad.



Nueva Zelanda posee fortalezas en materia de variedades agrícolas, tecnologías poscosecha, gestión de cadenas de valor y agricultura de bajas emisiones, ámbitos en los que Vietnam tiene una creciente demanda. Ambos países están ampliando su cooperación en agricultura inteligente, adaptación al cambio climático y mercados de carbono, en consonancia con los objetivos de crecimiento verde de Vietnam.



Nueva Zelanda también ha sido siempre un socio eficaz para la cooperación al desarrollo, centrada en ámbitos de impacto a largo plazo como la educación, la formación de recursos humanos, la agricultura de alta tecnología y la respuesta al cambio climático.



En cuanto a las expectativas ante la visita, el viceministro adelantó que además de las conversaciones y reuniones de alto nivel, está previsto celebrar un Foro Empresarial y un Foro de Educación Vietnam-Nueva Zelanda, así como firmar un nuevo acuerdo de cooperación educativa y varios documentos importantes.



Asimismo, ambos países ampliarán la cooperación hacia nuevos ámbitos, además de los pilares tradicionales, entre ellos la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición energética.



Sobre la base de más de medio siglo de confianza y del marco de la Asociación Estratégica Integral, expresó su confianza en que la visita aportará un nuevo impulso para profundizar las relaciones entre Vietnam y Nueva Zelanda y generará beneficios tangibles para los ciudadanos y las empresas de ambos./.

VNA