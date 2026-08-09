Política

Máximo dirigente vietnamita parte de Hanoi para visitas de Estado a Australia y Nueva Zelanda

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, realiza visitas de Estado a Australia y Nueva Zelanda del 9 al 14 de agosto de 2026.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) –El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, al frente de una delegación de alto nivel, partió hoy de Hanoi para realizar visitas de Estado a Australia y Nueva Zelanda del 9 al 14 de agosto de 2026.

La gira responde a invitaciones de las gobernadoras generales de Australia, Sam Mostyn, y de Nueva Zelanda, Cindy Kiro.

La delegación incluye a altos dirigentes del Partido y del Estado, entre ellos Bui Thi Minh Hoai, miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido y presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam; Trinh Van Quyet, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido; el general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, vicepremier y ministro de Defensa; el general Lương Tam Quang, miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública; Le Hoai Trung, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, así como los embajadores de Vietnam en Australia y Nueva Zelanda./.

VNA
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