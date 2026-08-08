Vietnam y Australia buscan nuevos motores de crecimiento comercial

Sídney (VNA)- Tras más de dos años de elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral, Vietnam y Australia han registrado avances positivos en la cooperación económica, comercial y de inversión, al tiempo que abren nuevas oportunidades de colaboración con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Sídney, la jefa de la Oficina Comercial de Vietnam en Australia, Tran Thi Thanh My, señaló que el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en marzo de 2024 ha contribuido a fortalecer la confianza de las comunidades empresariales y a impulsar las actividades comerciales y de inversión entre ambos países.



Durante el período 2024-2025, el intercambio comercial bilateral se mantuvo por encima de los 14 mil millones de dólares, frente a menos de 10 mil millones de dólares en 2020. Las exportaciones vietnamitas a Australia también registraron un fuerte crecimiento, al pasar de más de 3,6 mil millones de dólares en 2020 a unos 6,8 mil millones de dólares en 2025, contribuyendo a una estructura comercial cada vez más equilibrada entre ambos países.

Los primeros pomelos vietnamitas se ponen a la venta en el mayor mercado mayorista de Sídney, Australia, en abril de 2026. (Foto: VNA)





La cooperación en materia de inversión también ha experimentado avances positivos. Hasta finales de julio de 2026, el capital de inversión registrado de Australia en Vietnam superó los 2 mil millones de dólares, mientras que empresas vietnamitas han puesto en marcha varios proyectos en Australia, principalmente en el sector de la agricultura de alta tecnología, con una inversión total de unos 600 millones de dólares.



Estos resultados muestran que la cooperación económica bilateral está ampliándose gradualmente desde el intercambio de mercancías hacia la conexión de cadenas de suministro, la inversión productiva y la transferencia de tecnología.



En este contexto, se espera que la próxima visita de alto nivel del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, genere un impulso adicional para los vínculos económicos bilaterales, especialmente en el ámbito tecnológico. Según Tran Thi Thanh My, la visita podría crear condiciones favorables para que las comunidades empresariales de ambos países intensifiquen sus conexiones, pongan en marcha más programas de cooperación sustanciales y contribuyan al objetivo de elevar el valor del trasiego comercial bilateral a 20 mil millones de dólares.



De acuerdo con la evaluación de la Oficina Comercial de Vietnam en Australia, el objetivo de 20 mil millones de dólares es viable si ambos países aprovechan eficazmente nuevos motores de crecimiento, además de mantener el dinamismo de los grupos de productos tradicionales. Entre los sectores que aún ofrecen un amplio margen de cooperación figuran los productos agrícolas y alimentos procesados de alta calidad, los materiales de construcción, así como los minerales y la energía.



En el ámbito de la agricultura y los alimentos, las empresas vietnamitas pueden impulsar las exportaciones de productos procesados de mayor valor, como alimentos deshidratados, conservas, alimentos preparados, productos Halal y mercancías que cumplan las normas de producción orgánica. Estos segmentos responden a las tendencias de consumo en Australia y pueden contribuir a elevar el valor añadido de las mercancías vietnamitas.



Los materiales de construcción también presentan un gran potencial, dado que Australia está impulsando el desarrollo de infraestructuras y viviendas. El Gobierno australiano se ha fijado el objetivo de construir 1,2 millones de viviendas adicionales en un período de cinco años, lo que abre oportunidades para productos vietnamitas como el hierro y el acero, los muebles de madera y otros materiales de construcción. Sin embargo, las empresas deberán cumplir las normas técnicas y medioambientales, así como los requisitos de desarrollo verde del mercado australiano.



En cuanto a los minerales y la energía, las necesidades de Vietnam de materias primas para la producción, junto con las fortalezas de Australia en materia de recursos minerales, energías renovables y tecnologías verdes, ofrecen condiciones favorables para ampliar la cooperación bilateral en la compraventa, la inversión, el procesamiento profundo, la transferencia tecnológica y el desarrollo de cadenas de suministro sostenibles.



Está previsto que, al margen de la próxima visita de alto nivel, ambos países celebren un diálogo ministerial sobre energía. La Oficina Comercial de Vietnam en Australia espera que este mecanismo logre resultados sustanciales y siente las bases para nuevos proyectos de cooperación.



No obstante, Australia también es un mercado con elevados requisitos en materia de normas técnicas, bioseguridad, seguridad alimentaria, trazabilidad y desarrollo sostenible. Por ello, Tran Thi Thanh My recomendó a las empresas vietnamitas estudiar activamente las normas de importación aplicables, controlar la calidad desde la etapa de producción y reforzar su capacidad para cumplir los requisitos del mercado.



En el caso de los productos agrícolas y alimentarios, deben observarse estrictamente las exigencias relativas a la cuarentena, los residuos de plaguicidas, la trazabilidad, el etiquetado y el embalaje. Al mismo tiempo, las empresas deben prestar mayor atención a la construcción de marcas y a la inversión en diseño, envases, certificaciones de calidad y promoción de productos, de acuerdo con las nuevas tendencias de consumo ecológico y sostenible en Australia.



La Oficina Comercial de Vietnam en Australia recomendó a las empresas aprovechar eficazmente los tres tratados de libre comercio que comparten ambos países. Para ello, deberán estudiar detenidamente las reglas de origen, los procedimientos de certificación y los compromisos correspondientes, con el fin de aprovechar las preferencias arancelarias y mejorar la competitividad de sus productos.



Según Tran Thi Thanh My, Australia seguirá siendo un mercado importante en los esfuerzos de Vietnam por ampliar sus exportaciones y avanzar hacia el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos. Para convertir las oportunidades en resultados concretos, las empresas deberán elevar su capacidad productiva, cumplir las normas, desarrollar sus marcas y avanzar hacia productos con mayor valor añadido./.