Vietnam refuerza su presencia comercial en India

Nueva Delhi (VNA) – Vietnam ha sido elegido nuevamente como País Socio de la Exposición Comercial Internacional de Uttar Pradesh (UPITS 2026), que se celebrará del 25 al 29 de septiembre, tras dejar su huella en la edición de 2024. La designación refleja el creciente prestigio y papel del país sudesteasiático en la cooperación económica y comercial con India y ofrece nuevas oportunidades para que las empresas vietnamitas amplíen su presencia en este mercado.



Con vistas a UPITS 2026, la Oficina Comercial de Vietnam en India organizó el 7 de agosto un seminario en línea con la participación de numerosas empresas, asociaciones sectoriales y organizaciones vietnamitas de promoción comercial. El encuentro tuvo como objetivo proporcionar información sobre la exposición y facilitar la conexión entre empresas antes de su celebración.



El consejero comercial de Vietnam en India, Bui Trung Thuong, destacó que la elección de Vietnam como País Socio representa un reconocimiento de India al creciente prestigio y papel del país en la cooperación económica y comercial bilateral. Según señaló, la participación en la exposición constituye una oportunidad para que las empresas vietnamitas promocionen sus productos, fortalezcan sus marcas, amplíen mercados y busquen nuevos socios comerciales en India.

El consejero comercial de Vietnam en India, Bui Trung Thuong, en el seminario en línea. (Foto capturada de pantalla: VNA)





La exposición también permitirá a las empresas explorar las oportunidades de cooperación en Uttar Pradesh, el estado más poblado de India y uno de los importantes motores de crecimiento económico del país.



Tras tres ediciones, UPITS se ha convertido en una de las plataformas importantes de India para el comercio y la conexión de proveedores, con la participación de empresas, importadores, distribuidores, cadenas minoristas, plataformas de comercio electrónico, inversores y compradores internacionales. La exposición abarca numerosos sectores con fortalezas y potencial de cooperación con Vietnam, entre ellos agricultura, alimentos procesados, productos acuáticos, textiles, calzado, productos de madera, electrónica, logística, energías renovables, salud, productos farmacéuticos, turismo y manufactura.



Durante el seminario, representantes del Gobierno de Uttar Pradesh presentaron información general sobre el entorno de inversión, el potencial de desarrollo y las oportunidades de cooperación para las empresas vietnamitas. Por su parte, los organizadores de UPITS 2026 informaron sobre las novedades de la próxima edición, los sectores prioritarios y los aspectos que las empresas deben tener en cuenta al participar.



La Federación de Organizaciones de Exportación de India (FIEO) anunció además diversas medidas de apoyo para compradores internacionales elegibles procedentes de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Entre ellas figuran una ayuda parcial para los billetes de avión, de hasta 350 dólares, dos noches de alojamiento en hoteles de cinco estrellas y servicios de apoyo para la conexión empresarial, la logística y los traslados desde y hacia el aeropuerto.



La Oficina Comercial de Vietnam en India prevé organizar el Pabellón Nacional de Vietnam en UPITS 2026, junto con diversas actividades de promoción comercial, como el Foro Empresarial Vietnam-India, encuentros de negocios B2B y programas de promoción de productos, cultura, turismo y aviación de la nación indochina.



Estas actividades tienen como objetivo reforzar la presencia de los productos vietnamitas en el mercado indio, ampliar la red de socios comerciales y continuar consolidando la posición del país en una de las importantes exposiciones comerciales internacionales de India.



En el marco del seminario, la Oficina Comercial de Vietnam en India también presentó la Exposición Internacional de Abastecimiento de Vietnam 2026, prevista a efectuarse del 3 al 5 de septiembre por el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam. La actividad busca impulsar la conexión entre empresas de ambos países, contribuir a ampliar las exportaciones vietnamitas y fortalecer los vínculos de las cadenas de suministro entre los dos mercados./.