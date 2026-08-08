Experto australiano destaca confianza política con Vietnam

Sídney (VNA)- La relación entre Vietnam y Australia atraviesa una etapa de madurez y alta confianza política, y la próxima visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, ofrece una oportunidad favorable para profundizar los vínculos bilaterales, valoró Layton Pike, miembro del Consejo Asesor del Instituto de Políticas Australia-Vietnam (AVPI) y vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad RMIT.



Pike señaló que la Asociación Estratégica Integral, establecida en 2024, proporciona una base para ampliar la cooperación en comercio, inversión, educación, desarrollo de habilidades, innovación, energía limpia, seguridad e intercambios entre los pueblos.



El experto destacó la complementariedad de las dos economías. Vietnam cuenta con un mercado dinámico, una fuerza laboral joven y una capacidad productiva en expansión, mientras Australia posee fortalezas en educación, investigación científica, recursos naturales, agricultura, energía limpia, salud y tecnología.



En su opinión, la visita de To Lam permitirá convertir las orientaciones estratégicas en resultados concretos. Identificó cinco ámbitos con amplio potencial: elevar el valor y la resiliencia del comercio y la inversión; fortalecer la educación y la formación de habilidades; impulsar la investigación y la innovación; desarrollar la energía limpia, los minerales esenciales y las cadenas de suministro sostenibles; y consolidar las redes entre exalumnos, empresas, profesionales y comunidades de ambos países.



Pike consideró que la educación debe seguir siendo un área prioritaria. Los dos países pueden ampliar los programas de formación conjunta, vincular más estrechamente la capacitación con las necesidades empresariales y desarrollar proyectos conjuntos de investigación en inteligencia artificial, transformación digital, manufactura avanzada, salud, energías renovables y agricultura sostenible.



La transición verde constituye otro ámbito con gran potencial. Según el experto, las ventajas de Australia en energías renovables, minerales esenciales y gestión ambiental pueden complementar las necesidades de Vietnam en seguridad energética, desarrollo industrial y cumplimiento del objetivo de alcanzar cero emisiones netas.



Al mismo tiempo, subrayó que el factor humano sigue siendo la base de las relaciones bilaterales. Los vínculos entre los pueblos se han fortalecido mediante la educación, los negocios y los intercambios culturales, creando una plataforma sostenible para la cooperación entre ambos países.



Respecto a los resultados del tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato, Pike valoró positivamente el énfasis puesto en la mejora de la gobernanza, la reforma institucional y la eficacia de la aplicación de las políticas.



A su juicio, la competitividad de un país no depende solo de sus políticas, sino también de la capacidad para aplicarlas de forma coherente, eficaz y transparente. En el proceso de transición hacia un modelo de crecimiento basado en la productividad, la tecnología y la innovación, la reforma institucional será fundamental para reducir la incertidumbre jurídica y eliminar obstáculos relacionados con la tierra, las infraestructuras, la energía, las licencias y los recursos humanos.



El experto señaló que una delimitación clara de responsabilidades, la descentralización acompañada de rendición de cuentas, la mejora de las capacidades de los funcionarios y una supervisión transparente contribuirán a elevar la eficacia de la gobernanza.



Según Pike, estas reformas también pueden reforzar la confianza de empresas, universidades e institutos de investigación australianos para invertir y cooperar a largo plazo con Vietnam, especialmente en energía limpia, minerales esenciales, agricultura, educación, desarrollo de habilidades, salud, transformación digital, investigación e innovación.



El experto expresó optimismo sobre las perspectivas de desarrollo de Vietnam y consideró que las orientaciones del tercer Pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato han contribuido a clarificar la hoja de ruta hacia el objetivo de convertirse en un país de altos ingresos, con una economía basada en la productividad, la tecnología, la innovación y los recursos humanos de alta calidad.



En el ámbito regional y mundial, Pike consideró que, si las reformas se aplican con éxito, Vietnam seguirá consolidando su papel como una economía importante en el Indo-Pacífico y avanzará hacia segmentos de mayor valor añadido, como la manufactura avanzada, la industria digital y la Investigación y Desarrollo (I+D) dentro de las cadenas de suministro regionales y globales.



Para el experto, el indicador definitivo del éxito seguirá siendo la eficacia de la implementación. Si las orientaciones de reforma se aplican de manera coherente, Vietnam tendrá una oportunidad de avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo./.

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