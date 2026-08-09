Titular legislativo de Vietnam llegará a Laos para rendir homenaje Xaysomphone Phomvihane

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man encabezará una delegación de alto nivel del Partido y del Estado de Vietnam para rendir homenaje a Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario y presidente de la Asamblea Nacional de Laos, en Vientiane, Laos.



El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphone Phomvihane, falleció el 8 de agosto a los 70 años tras un período de lucha contra una grave enfermedad vascular.



En honor a los méritos de Xaysomphone Phomvihane, el Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Comité Central del Frente para la Construcción Nacional de Laos decidieron cinco días de duelo nacional, del 9 al 13 de agosto. La ceremonia de homenaje póstumo se celebrará el 13 de agosto en la plaza That Luang. /.

VNA