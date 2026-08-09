Internacional

Comunicado especial del Comité Central del PPRL de Laos

Laos declaró cinco días de duelo nacional, del 9 al 13 de agosto, para rendir homenaje a Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente de la Asamblea Nacional del país, quien falleció el 8 de agosto a causa de una grave enfermedad vascular, a los 70 años.

Fallece presidente de Asamblea Nacional de Laos
Fallece presidente de Asamblea Nacional de Laos

Vientiane (VNA)- Laos declaró cinco días de duelo nacional, del 9 al 13 de agosto, para rendir homenaje a Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente de la Asamblea Nacional del país, quien falleció el 8 de agosto a causa de una grave enfermedad vascular, a los 70 años.

Este anuncio se realizó mediante un comunicado especial emitido conjuntamente por el Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Comité Central del Frente para la Construcción Nacional de Laos y la familia de Phomvihane.

El comunicado destaca que Xaysomphone Phomvihane era uno de los líderes clave del Comité Central del PPRL, una persona de gran conocimiento, capacidad y agudeza, con una amplia experiencia de liderazgo tanto en administraciones locales como en diversos sectores. Fue un líder destacado que dedicó toda su vida, sabiduría y fortaleza a la causa revolucionaria de nuestro Partido, al desarrollo de la nación y al bienestar y la prosperidad del pueblo laosiano multiétnico. Su fallecimiento representa una pérdida inmensa para el Partido, el Estado y el pueblo de Laos.

El comunicado afirma que todo el Partido, el Estado, las fuerzas armadas, los cuadros, militantes y todo el pueblo de Laos convertirán el dolor en fuerza; reforzarán la unidad y la cohesión; promoverán las gloriosas y heroicas tradiciones de la nación y del Partido; perseverarán en la aplicación amplia y profunda de la política de renovación del Partido; y continuarán perfeccionando el régimen de democracia popular para avanzar hacia el objetivo del socialismo.

En honor a los méritos de Xaysomphone Phomvihane, el Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Comité Central del Frente para la Construcción Nacional de Laos decidieron declarar cinco días de duelo nacional en el Centro Nacional de Convenciones. La ceremonia de homenaje póstumo se celebrará el 13 de agosto en la plaza That Luang. /.

VNA
#Partido Popular Revolucionario de Laos #Xaysomphone Phomvihane #duelo nacional
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Indonesia diversifica las fuentes de importación de petróleo crudo

Nigeria se convirtió en el mayor proveedor de petróleo crudo de Indonesia durante el primer semestre de 2026, a medida que la economía más grande del Sudeste Asiático intensificaba sus esfuerzos por diversificar las fuentes de importación de energía, según datos de la Agencia Central de Estadística de Indonesia (BPS).

El diario Kampuchea Thmey Daily publicó un artículo sobre la reunión entre el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homóloga camboyana, Khuon Sudary. (Foto: VNA)

Medios camboyanos destacan visita de presidenta parlamentaria a Vietnam

Las principales agencias de noticias y periódicos camboyanos publicaron en los últimos días diversos artículos sobre la visita oficial a Vietnam de la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, afirmando que el viaje contribuye a fortalecer aún más la amistad tradicional, la solidaridad y la cooperación estratégica integral entre los dos países.