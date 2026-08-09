Comunicado especial del Comité Central del PPRL de Laos

Vientiane (VNA)- Laos declaró cinco días de duelo nacional, del 9 al 13 de agosto, para rendir homenaje a Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente de la Asamblea Nacional del país, quien falleció el 8 de agosto a causa de una grave enfermedad vascular, a los 70 años.



Este anuncio se realizó mediante un comunicado especial emitido conjuntamente por el Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Comité Central del Frente para la Construcción Nacional de Laos y la familia de Phomvihane.



El comunicado destaca que Xaysomphone Phomvihane era uno de los líderes clave del Comité Central del PPRL, una persona de gran conocimiento, capacidad y agudeza, con una amplia experiencia de liderazgo tanto en administraciones locales como en diversos sectores. Fue un líder destacado que dedicó toda su vida, sabiduría y fortaleza a la causa revolucionaria de nuestro Partido, al desarrollo de la nación y al bienestar y la prosperidad del pueblo laosiano multiétnico. Su fallecimiento representa una pérdida inmensa para el Partido, el Estado y el pueblo de Laos.



El comunicado afirma que todo el Partido, el Estado, las fuerzas armadas, los cuadros, militantes y todo el pueblo de Laos convertirán el dolor en fuerza; reforzarán la unidad y la cohesión; promoverán las gloriosas y heroicas tradiciones de la nación y del Partido; perseverarán en la aplicación amplia y profunda de la política de renovación del Partido; y continuarán perfeccionando el régimen de democracia popular para avanzar hacia el objetivo del socialismo.



En honor a los méritos de Xaysomphone Phomvihane, el Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Comité Central del Frente para la Construcción Nacional de Laos decidieron declarar cinco días de duelo nacional en el Centro Nacional de Convenciones. La ceremonia de homenaje póstumo se celebrará el 13 de agosto en la plaza That Luang. /.



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