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Malasia impulsa objetivo de consolidar ecosistema nacional de emprendimiento

Malasia se ha fijado como objetivo convertir a Kuala Lumpur en uno de los principales centros de emprendimiento del Sudeste Asiático y situarla entre los 20 mejores ecosistemas de startups del mundo para 2030.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Kuala Lumpur (VNA) - Malasia se ha fijado como objetivo convertir a Kuala Lumpur en uno de los principales centros de emprendimiento del Sudeste Asiático y situarla entre los 20 mejores ecosistemas de startups del mundo para 2030.

Así lo afirmó el ministro de Economía, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, durante el acto de prelanzamiento de KL20 2026 celebrado el 6 de agosto.

Para alcanzar esta meta, dijo, el país impulsará la segunda edición de la conferencia KL20, prevista para 2026, que pondrá el foco en la economía creativa, la economía digital, la industria de los videojuegos y la economía del sector sin ánimo de lucro.

El ministro explicó que la iniciativa KL20 fue presentada por el Ministerio de Economía en 2024 con el propósito de fortalecer el ecosistema nacional de emprendimiento, atraer inversiones de alta calidad y elevado valor añadido, así como facilitar la expansión internacional de las empresas malasias.

Entre las principales herramientas desarrolladas destaca la plataforma de ventanilla única MyStartup, concebida para simplificar la actividad empresarial y mejorar el acceso a financiación, mercados y redes de colaboración dentro del ecosistema. Hasta la fecha, más de cinco mil startups se han registrado con éxito a través de MyStartup.

La primera edición de KL20, celebrada en 2024, se centró en cuatro sectores de tecnologías energéticas, tecnología agrícola, manufactura y automatización, y finanzas islámicas. Para la edición de 2026 se incorporarán cuatro nuevas áreas prioritarias, como economía creativa, economía digital, videojuegos y economía del sector sin ánimo de lucro.

Esta ampliación responde a los objetivos del XIII Plan quinquenal de Malasia (2026-2030), orientado a incrementar la sofisticación de la economía, fortalecer las industrias de alto crecimiento y alto valor añadido, e impulsar una mayor producción nacional de bienes y servicios.

De acuerdo con el Informe Global sobre Ecosistemas de Startups 2026, Kuala Lumpur se sitúa entre los puestos 31 y 40 entre los ecosistemas emergentes de emprendimiento a nivel mundial, con un valor estimado de nueve mil millones de dólares generado entre finales de 2023 y 2025.

La conferencia KL20 2026 se celebrará en el estado de Penang (24 de septiembre), el estado de Johor (28 de septiembre) y Kuala Lumpur (5 de noviembre).

En consencuencia, el encuentro de Penang estará dedicado a la industria de los semiconductores y la electrónica, con el objetivo de reforzar la posición de Malasia como centro regional de diseño de circuitos integrados.

En Johor, la atención se centrará en la economía creativa y la industria de los videojuegos, en apoyo al Área Económica Especial Johor-Singapur y a la creación de empleo de alta cualificación.

La conferencia concluirá en Kuala Lumpur, donde se reunirán representantes de todo el ecosistema, incluidos empresarios, inversores, responsables de políticas públicas y startups, para debatir e impulsar la agenda de desarrollo en los ocho sectores estratégicos de KL20.

El ministro Akmal Nasrullah Mohd Nasir subrayó que el objetivo de Malasia no es únicamente mejorar su posición en las clasificaciones internacionales, sino impulsar el crecimiento de un mayor número de empresas locales, el desarrollo de más tecnologías en el país, el aumento de las inversiones y la creación de más empleos de alta cualificación para la población./.

VNA
#Malasia #ecosistema nacional de emprendimiento
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